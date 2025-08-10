Si tenés un control remoto viejo, no lo tires: así le podés dar un nuevo uso

Estos elementos suelen ser descartados porque ya no sirven, aunque pocos saben que se les puede dar una "segunda vida".

Cada vez es más común la filosofía del reciclado , bajo la cual se les puede dar un segundo uso a muchos productos que suelen ser descartados o tirados a la basura luego de ser usados. Sin embargo, pocas personas conocen el increíble truco para reutilizar un control remoto viejo .

Cuando uno cambia de dispositivo electrónico, ya sea un televisor o un equipo de música , siempre suele quedar un control remoto que ya no sirve para nada, entonces lo tiramos. Sin embargo, si uno hace uso de la creatividad , puede reconvertir este objeto en algo funcional para un hogar .

Se tratan de trucos sencillos que sirven para no juntar basura en la casa. De hecho, existen cinco maneras diferentes de reutilizar los controles remoto . A continuación, el paso a paso de cada uno de ellos y el rol que cumplirían en una casa.

El control remoto cuenta con botones y compartimentos que son ideales para almacenar objetos del escritorio. De hecho, si uno vacía el control, puede hacer espacio para lápices, clips y otros útiles.

Si tenés varios controles viejos los podés pegar en una base de madera y cartón para crear una pieza de arte retro. Esta opción es para los que son más artistas, y les gusta jugar con su creatividad. Incluso se los puede pintar para crear un efecto vintage. Es ideal para colgar en oficinas, habitaciones o un estudio creativo.

control remoto reciclado

Como un juego educativo para chicos

Los más chicos suelen quedar fascinados con los botones de los controles remoto. En este sentido, se le pueden sacar las pilas y dárselos para que jueguen a que están controlando una tele imaginaria. Asimismo, se les puede enseñar números y otras funciones, si el modelo lo permite.

Como un soporte para celular

Si se realiza una pequeña intervención casera, pueden convertirse en un soporte liviano y portátil, ideal para ver videos o hacer videollamadas. Esto depende del modelo y si son fáciles de cortar y adaptarse como base.

Como imanes para la heladera

A las partes del control que tengan botones coloridos se las puede recortar y pegar un imán atrás. De esta forma, se pueden usar para decorar la heladera. Es una forma original de darle un nuevo uso a los controles.