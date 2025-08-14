Si tenés un libro viejo, no lo tires: la decoración barata que podés hacer

En redes sociales, una manualidad sencilla y encantadora está conquistando a los amantes de la decoración. La propuesta nace de algo tan común como un libro viejo, de esos que ya no se leen, están rotos o perdieron valor sentimental.
Una tendencia en redes muestra cómo transformar un libro en mal estado en un adorno con plantas que queda vintage y económico.
En lugar de dejarlo acumular polvo o terminar en la basura, esta idea lo transforma en un objeto decorativo con un aire nostálgico, que encaja a la perfección en estanterías, escritorios o mesas de centro. El resultado no solo es estético, sino también una forma de dar una segunda vida a algo que parecía perdido.
El furor comenzó en TikTok e Instagram, donde usuarios muestran el paso a paso y los resultados finales. Lo más atractivo es que no requiere experiencia previa: con algunos materiales básicos y unos minutos, cualquiera puede recrearlo en casa.
Para empezar, se necesita un libro de tapa dura, adhesivo vinílico blanco, regla, cutter y una esponja absorbente como las que se usan en arreglos florales.
El primer paso es cubrir toda la superficie del libro con adhesivo, incluidas las tapas, para protegerlo y darle rigidez. Luego, con la regla, se marca en el centro de las páginas un rectángulo que servirá como espacio para las plantas.
Con el cutter, se recorta el rectángulo con cuidado, retirando hojas poco a poco hasta lograr la profundidad adecuada. En ese hueco se coloca la esponja, que actuará como base para la decoración.
La parte final es la más divertida: adornar con flores artificiales —o incluso pequeñas plantas naturales si se mantiene un cuidado especial—. El contraste entre el libro envejecido y el colorido de las flores crea una pieza única, con un estilo que mezcla lo rústico y lo elegante.
Además de embellecer cualquier rincón, esta tendencia apuesta por el reciclaje creativo. En un momento en el que el estilo vintage y las soluciones “low cost” ganan popularidad, este tipo de ideas demuestran que se puede decorar con personalidad sin gastar demasiado.