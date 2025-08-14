Si tenés un libro viejo, no lo tires: la decoración barata que podés hacer

Una tendencia en redes muestra cómo transformar un libro en mal estado en un adorno con plantas que queda vintage y económico.

En redes sociales, una manualidad sencilla y encantadora está conquistando a los amantes de la decoración . La propuesta nace de algo tan común como un libro viejo, de esos que ya no se leen, están rotos o perdieron valor sentimental.

En lugar de dejarlo acumular polvo o terminar en la basura, esta idea lo transforma en un objeto decorativo con un aire nostálgico , que encaja a la perfección en estanterías, escritorios o mesas de centro. El resultado no solo es estético, sino también una forma de dar una segunda vida a algo que parecía perdido.

El furor comenzó en TikTok e Instagram, donde usuarios muestran el paso a paso y los resultados finales. Lo más atractivo es que no requiere experiencia previa : con algunos materiales básicos y unos minutos, cualquiera puede recrearlo en casa.

Para empezar, se necesita un libro de tapa dura, adhesivo vinílico blanco, regla, cutter y una esponja absorbente como las que se usan en arreglos florales.

El primer paso es cubrir toda la superficie del libro con adhesivo, incluidas las tapas, para protegerlo y darle rigidez. Luego, con la regla, se marca en el centro de las páginas un rectángulo que servirá como espacio para las plantas .

Con el cutter, se recorta el rectángulo con cuidado, retirando hojas poco a poco hasta lograr la profundidad adecuada. En ese hueco se coloca la esponja, que actuará como base para la decoración.

Pila de libros

La parte final es la más divertida: adornar con flores artificiales —o incluso pequeñas plantas naturales si se mantiene un cuidado especial—. El contraste entre el libro envejecido y el colorido de las flores crea una pieza única, con un estilo que mezcla lo rústico y lo elegante.

Además de embellecer cualquier rincón, esta tendencia apuesta por el reciclaje creativo. En un momento en el que el estilo vintage y las soluciones “low cost” ganan popularidad, este tipo de ideas demuestran que se puede decorar con personalidad sin gastar demasiado.