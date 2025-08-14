14 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Si tenés un libro viejo, no lo tires: la decoración barata que podés hacer

Una tendencia en redes muestra cómo transformar un libro en mal estado en un adorno con plantas que queda vintage y económico.

Por
Hoy un viejo libro puede transformarse en un elemento para decorar tu casas

Hoy un viejo libro puede transformarse en un elemento para decorar tu casas

En redes sociales, una manualidad sencilla y encantadora está conquistando a los amantes de la decoración. La propuesta nace de algo tan común como un libro viejo, de esos que ya no se leen, están rotos o perdieron valor sentimental.

La provincia de Buenos Aires restringe la circulación de camiones durante el fin de semana
Te puede interesar:

La provincia de Buenos Aires restringe la circulación de camiones durante el fin de semana

En lugar de dejarlo acumular polvo o terminar en la basura, esta idea lo transforma en un objeto decorativo con un aire nostálgico, que encaja a la perfección en estanterías, escritorios o mesas de centro. El resultado no solo es estético, sino también una forma de dar una segunda vida a algo que parecía perdido.

El furor comenzó en TikTok e Instagram, donde usuarios muestran el paso a paso y los resultados finales. Lo más atractivo es que no requiere experiencia previa: con algunos materiales básicos y unos minutos, cualquiera puede recrearlo en casa.

Pila de libros

Cómo hacer una decoración con un libro viejo

Para empezar, se necesita un libro de tapa dura, adhesivo vinílico blanco, regla, cutter y una esponja absorbente como las que se usan en arreglos florales.

El primer paso es cubrir toda la superficie del libro con adhesivo, incluidas las tapas, para protegerlo y darle rigidez. Luego, con la regla, se marca en el centro de las páginas un rectángulo que servirá como espacio para las plantas.

Con el cutter, se recorta el rectángulo con cuidado, retirando hojas poco a poco hasta lograr la profundidad adecuada. En ese hueco se coloca la esponja, que actuará como base para la decoración.

Pila de libros

La parte final es la más divertida: adornar con flores artificiales —o incluso pequeñas plantas naturales si se mantiene un cuidado especial—. El contraste entre el libro envejecido y el colorido de las flores crea una pieza única, con un estilo que mezcla lo rústico y lo elegante.

Además de embellecer cualquier rincón, esta tendencia apuesta por el reciclaje creativo. En un momento en el que el estilo vintage y las soluciones “low cost” ganan popularidad, este tipo de ideas demuestran que se puede decorar con personalidad sin gastar demasiado.

Noticias relacionadas

De qué se trata este evento para el Día del Niño.

Qué hacer gratis en Buenos Aires: el festival para niños que se celebrará pronto

Conocer estas combinaciones no solo evita errores clásicos, sino que permite sacar el máximo provecho de cada bocado y cada sorbo.

Los más adecuados: cuáles son los vinos que maridan mejor con los diferentes tipos de quesos

La historia del borracho que corrió y le cambió la vida.

Salió de un bar borracho, se coló en una carrera y corrió 8K en ojotas: recibió una medalla

el exmarido de julieta prandi fue trasladado a la carcel donde estan los rugbiers condenados por el crimen de baez sosa
play

El exmarido de Julieta Prandi fue trasladado a la cárcel donde están los rugbiers condenados por el crimen de Báez Sosa

La nueva evidencia permitirá ampliar la imputación contra Matías Jurado

Asesino serial en Jujuy: confirmaron la identidad de dos de las víctimas

Las videollamadas quedaron instaladas en el mundo laboral.

¿Cómo se comportan los argentinos en las videollamadas laborales?

Rating Cero

¿Cuál es la película animada que arrasa en Netflix y le da un giro inesperado al concepto de villano?.
play

Ni tan buenos ni tan malos: cuál es la película animada que es furor en Netflix y reconvierte el concepto de villano

Tren bala, un super estreno de 2022 que ya está disponible en Netflix y podés disfrutar en el mes de agosto 2025.
play

Tren Bala: cómo es la película que protagoniza Brad Pitt y ahora podés ver en Netflix

¿Así era la historia de las cigüeñas?, con humor, aventuras y un giro inesperado a la clásica leyenda, llegó a Netflix una opción para toda la familia.
play

¿Así era la historia de las cigüeñas? Esta película es ideal para ver en familia, llegó a Netflix y divierte a todo el mundo

La actriz llegó a Mallorca acompañada de su nuevo novio, el coach espiritual Jim Curtis.

Coach espiritual: quién es el nuevo novio de Jennifer Aniston y por qué sorprende a todos

Juli Poggio fue noticia por opinar de la pobreza mundial.

Juli Poggio compartió su solución para terminar con el hambre mundial y se viralizó

Estas reiteradas cancelaciones y pausas evidencian la complejidad y las variaciones de rumbo que Marvel Studios enfrentó en su intento de expandir su universo.

Estuvo a punto de aparecer en Infinity War, tenía producciones planeadas pero Marvel lo borró del mapa: qué superhéroe es

últimas noticias

La provincia de Buenos Aires restringe la circulación de camiones durante el fin de semana

La provincia de Buenos Aires restringe la circulación de camiones durante el fin de semana

Hace 7 minutos
Distintos trucos caseros para reutilizar el jabón de tocador, super faciles y prácticos.

En sus cuatro estados: cómo podés reciclar el jabón de tu casa sin importar su composición

Hace 7 minutos
play
¿Cuál es la película animada que arrasa en Netflix y le da un giro inesperado al concepto de villano?.

Ni tan buenos ni tan malos: cuál es la película animada que es furor en Netflix y reconvierte el concepto de villano

Hace 8 minutos
play
Tren bala, un super estreno de 2022 que ya está disponible en Netflix y podés disfrutar en el mes de agosto 2025.

Tren Bala: cómo es la película que protagoniza Brad Pitt y ahora podés ver en Netflix

Hace 8 minutos
Una opción versátil, económica y fácil de incorporar a las comidas diarias.

Un experto en longevidad reveló cuál es el superalimento que todo el mundo se puede permitir

Hace 8 minutos