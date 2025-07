Si tenés esponjas de cocina vieja, podés darle este uso ingenioso: no las tires

La vida útil de una esponja de cocina suele ser corta, pero no por eso significa que deban ir directo a la basura. Una vez que dejan de ser efectivas para lavar los platos, pueden transformarse en una herramienta que puede servir para otras tareas dentro del hogar. Con apenas un poco de creatividad y limpieza previa, es posible extender su uso de forma práctica y sustentable.

Con un buen lavado previo, las esponjas gastadas pueden ser aliadas en tareas puntuales donde el desgaste no es un problema, como eliminar manchas difíciles, conservar la humedad en macetas o limpiar zonas que no requieren herramientas nuevas. Así, además de ahorrar, se colabora con una reducción en la generación de residuos.

Limpieza esponja

Qué uso se le puede dar a la esponja de cocina vieja

Cuando la esponja pierde efectividad para el lavado diario, puede reutilizarse para limpiar zapatillas o calzado deportivo. Con solo humedecerla y aplicar detergente o jabón blanco, sirve para quitar manchas superficiales o suciedad en las suelas. Su textura suave ayuda a frotar sin que se dañe el material.

Otra función útil es como herramienta para higienizar las juntas de los azulejos del baño o la cocina. Aplicando una mezcla de vinagre y bicarbonato, el lado más rugoso de la esponja permite eliminar la suciedad acumulada entre las uniones de la cerámica.

agua esponja Pexels

También resulta práctica en jardinería, colocando un trozo de esponja en la base de una maceta, se mejora el drenaje y se conserva la humedad por más tiempo. Esto evita el exceso de agua en las raíces y mejora la salud de las plantas.

Además, una vez desinfectada, la esponja vieja puede utilizarse para limpiar vidrios y ventanas. Su superficie permite distribuir el producto limpiador de forma pareja sin dejar rayas, logrando una terminación más prolija con solo vinagre y agua.

Para poder reutilizarla sin riesgos, es muy importante desinfectarla de forma adecuada. Sumergirla durante cinco minutos en agua hirviendo con un chorrito de vinagre elimina bacterias y malos olores, dejándola lista para sus nuevos usos domésticos..