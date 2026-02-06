Sentía un dolor constante y cuando fue a la guardia no podían creer lo que mostró la radiografía: ¿qué tenía? El caso rápidamente llamó la atención por lo inusual y volvió a poner el foco en la importancia de consultar a tiempo ante molestias persistentes. Por + Seguir en







El diagnóstico inesperado que recibió el hombre que tenía problemas para ir al baño Freepik

Un hombre de 34 años acudió a un hospital en Indonesia tras sufrir un dolor intenso y la imposibilidad de orinar, síntomas que se volvieron insoportables y obligaron a una consulta de urgencia.

Los estudios realizados revelaron que el origen del problema era la presencia de un cable de auriculares introducido en la uretra, situación que sorprendió al equipo médico por lo inusual del caso.

El episodio fue registrado en una publicación científica internacional, donde se detallan tanto el diagnóstico como el procedimiento médico utilizado para resolver la situación sin daños permanentes.

La intervención médica resultó exitosa porque el objeto no se había adherido a la vejiga ni causado perforaciones, permitiendo su extracción sin cirugías complejas. Un nuevo caso médico volvió a generar impacto luego de que un paciente acudiera a la guardia por un dolor persistente que no le permitía llevar una vida normal. Lo que parecía un malestar pasajero terminó convirtiéndose en una situación inesperada cuando los especialistas decidieron realizar estudios para conocer el origen del problema.

Tras varias horas de incertidumbre y con el dolor cada vez más intenso, los médicos solicitaron una radiografía para entender qué estaba ocurriendo. Sin embargo, las imágenes sorprendieron al equipo de salud, que encontró una causa poco habitual detrás de los síntomas que presentaba el hombre.

Tras someterlo a estudios de diagnóstico por imágenes, los médicos quedaron sorprendidos al comprobar que el paciente se había introducido un cable de auriculares en la uretra como parte de una práctica sexual. Afortunadamente, el cable se encontraba enrollado pero no adherido a la vejiga, lo que permitió retirarlo sin provocar complicaciones mayores.