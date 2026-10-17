Movió un cartel del estacionamiento y se volvió viral: ¿qué sucedió? Un video llamó la atención en redes sociales por una insólita situación en un espacio destinado a los vehículos. Las imágenes cosecharon millones de reproducciones y despertaron distintas reacciones. Por Agregar C5N en









El video del insólito episodio ocurrido en China se viralizó en X y acumuló millones de reproducciones.

El episodio ocurrió en un estacionamiento de China.

La maniobra del conductor modificó la orientación de un cartel de circulación.

La cuenta @ceciarmy compartió el video en X.

La grabación acumuló millones de visualizaciones y generó comentarios por su parecido con una escena de Mr. Bean. Movió un cartel del estacionamiento y se volvió viral: un conductor protagonizó una insólita escena en un parking de China que recordó a las comedias de Mr. Bean. El video se viralizó en redes sociales y acumuló millones de reproducciones, ¿qué sucedió?

Un video viral mostró cómo un automovilista movió un cartel en un predio oriental y alteró el sentido de circulación de otros vehículos. Las imágenes generaron todo tipo de reacciones en redes sociales.

La grabación fue compartida por la cuenta @ceciarmy en X, donde alcanzó miles de visualizaciones. La comparación con el personaje interpretado por Rowan Atkinson se convirtió en uno de los aspectos más comentados del episodio, que volvió a demostrar cómo una situación cotidiana puede transformarse en un fenómeno viral cuando las imágenes sorprenden por su desenlace.

Así fue el hilarante momento viral en un estacionamiento Un insólito episodio ocurrido en un estacionamiento de China se volvió viral en redes sociales por una maniobra que pareció sacada de una comedia. Las imágenes muestran cómo un conductor arrastró accidentalmente un cartel de señalización y modificó la orientación que indicaba para el resto de los vehículos.

El perfil acompañó la publicación con una comparación que rápidamente llamó la atención de los usuarios: la escena parecía un capítulo de Mr. Bean, el personaje interpretado por el actor británico Rowan Atkinson.

El problema surgió cuando el cartel cambió de posición y terminó alterando las indicaciones para los automovilistas que ingresaban al estacionamiento. De esta manera, una maniobra aparentemente menor generó una situación confusa para quienes circulaban por el lugar. El video despertó comentarios de todo tipo entre los usuarios, que destacaron lo absurdo de la situación y la dificultad que podía generar para los conductores que llegaban después. “Ni haciéndolo aposta sale así” y “Vehículos posteriores, atrapados en un bucle, ¿cómo demonios salimos de aquí?” fueron algunas de las reacciones que circularon en la publicación. Esto podría pasar perfectamente en un capítulo de Mr. Bean pic.twitter.com/5ROkbhDTOm — ceciarmy (@ceciarmy) October 8, 2026