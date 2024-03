Se suspendió la audiencia pública que iba a tratar la suba del subte y no habrá aumento en abril

El cuadro tarifario estipulaba que en abril el boleto para quienes tengan la tarjeta SUBE registrada a su nombre, la tarifa ascendería a $574 cuando realicen de 1 a 20 viajes por mes; de 21 a 30 viajes, $459,20; de 31 a 40 viajes, $401,80; y de 41 viajes en adelante, $344,40. En el caso de las tarjetas no registradas, el pasaje saldrá $859,07. Todo eso quedó sin efecto.

"Esta tarde estaba prevista la audiencia pública para tratar el aumento de la tarifa de subtes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este incremento impacta directamente sobre las trabajadoras y los trabajadores bonaerenses que se trasladan a diario para desarrollar sus tareas. Me inscribí para hablar en la audiencia que iba a realizarse hoy a las 15 horas y tuvieron que suspenderla porque no pudieron conectarse a YouTube. Hasta que no se haga una nueva audiencia pública, no pueden aplicar ningún aumento", expresó en su cuenta de X (antes Twitter) el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray.

suspendió.JPG

Por su parte el legislador porteño, Juan Manuel Valdés, ratificó la información al confirmar por la misma red social que "falló la transmisión oficial de la audiencia pública por el boleto y debe realizarse una nueva convocatoria. La misma no puede tener un plazo menor a 20 días. El aumento dispuesto para abril queda suspendido".