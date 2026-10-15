Se reanuda el juicio a Pity Álvarez por el crimen de Cristian Díaz: declaran cinco testigos clave La audiencia en el Tribunal N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires comenzará este viernes a las 11.30. Fernando Burlando, abogado querellante, confirmó el testimonio de cuatro personas de identidad reservada y una perito, tras fallos adversos para la defensa. Por Agregar C5N en









Cristian "Pity" Álvarez mató a Cristian Maximiliano Díaz en julio de 2018. Web

El juicio oral contra el músico Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz se reanudará este viernes a las 11.30 en el Tribunal en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires con la comparecencia de cinco testigos.

El abogado querellante, Fernando Burlando, representante de la familia de la víctima, confirmó que brindarán testimonio cuatro personas bajo identidad reservada y una perito de la causa.

Captura de C5N La reanudación del debate judicial ocurre tras una resolución de los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro. Los magistrados desestimaron el pedido de nulidad de la pericia interdisciplinaria que plantearon los defensores Javier Baños y Sebastián Queijeiro.

La defensa técnica del acusado denunció una supuesta elaboración anticipada del dictamen por parte de los expertos del Cuerpo Médico Forense. Frente a esto, los letrados exigieron la recusación de estos profesionales, un planteo que el tribunal judicial también rechazó.

La defensa cuestiona el informe pericial psiquiátrico Ante los sucesivos rechazos, los abogados solicitaron de manera subsidiaria la citación de los peritos de parte Rafael Herrera Milano y Enrique Gallego. Ambos especialistas firmaron el informe en disidencia, y la defensa pide que declaren "junto con los profesionales médicos y de salud mental que intervinieron contemporáneamente durante la internación" del artista.

El documento oficial del Cuerpo Médico Forense indica que el análisis "no advierte una alteración de las facultades psíquicas" del imputado. Sin embargo, Gallego y Herrera Milano expresaron su disconformidad técnica porque, a su criterio médico, "el peritado no se encontraba lúcido" al momento del examen. Para respaldar esta postura, la defensa formalizó un requerimiento probatorio adicional en el expediente judicial. El escrito exige que "también subsidiariamente se convoque a los profesionales intervinientes de Clínica Dharma, Hospital Tornú y restantes equipos asistenciales cuya actuación resulte necesaria para esclarecer las contradicciones entre los antecedentes contemporáneos y el dictamen del Cuerpo Médico Forense".