Se quejó por el precio de la pizza y lo desafiaron a cambio de comida de por vida

Un cliente de una reconocida pizzería de la ciudad de Rosario hizo una muy negativa reseña por el precio del producto y opinó: “La pizza no deja de ser agua con harina. $2000 por persona, me parece un robo a mano armada”.

El hombre no pudo evitar comentar el malestar a través de la experiencia vivida en Vía Apia, aunque no se esperaba que el local no se quedara de brazos cruzados y saliera a responder.