Se multiplican las ollas populares en la Ciudad de Buenos Aires: "Cada semana se suma más gente"

Todos los domingos, la organización Peronismo Solidario entrega unas 200 raciones de comida en la esquina de Acoyte y Rivadavia. "Estamos recibiendo personas que no están en situación de calle, pero no llegan a fin de mes", advierten.

Referentes de la organización Peronismo Solidario advirtieron que "cada semana se suma muchísima cantidad de gente" a la olla popular que realizan todos los domingos en el barrio de Caballito y que incluso reciben a personas que "no están en situación de calle, pero no llegan a fin de mes".

"Cada semana se suma muchísima cantidad de gente", afirmó una de las referentes, Florencia Lorenzo, en diálogo con la cronista Paula Avellaneda para Argentina en Vivo por C5N. "Esto el corazón de Caballito y si esto no evidencia el hambre que está pasando la gente, no sé qué puede evidenciarlo", añadió.

Destacó que, si bien "la mayor parte" de las personas que se acercan son hombres en situación de calle, "también tenemos un grupo de jubiladas, personas que tienen una casa pero no llegan con la jubilación a pagar los remedios, la comida y todo lo que tienen que consumir en el mes".

"Cada día estamos recibiendo más personas que, si bien no están en situación de calle, no llegan. El Presidente dijo que si la gente no llegara a fin de mes estaría muerta en la calle. No está muerta en la calle porque hay un montón de grupos que ayudamos a que tengan ese plato sobre la mesa que no pueden cubrir", sostuvo.

"Hay un merendero que lunes, miércoles y viernes recibe a la mayoría de estas mismas personas para darles la merienda y algo que los acerque un poquito a la cena. Otro grupo sale los miércoles a hacer recorrida y les acercamos buzos o frazadas. Hoy en día estamos todos del mismo lado que es colaborar con los que menos tienen, porque no la está viendo quien debería verla", agregó en alusión a la famosa frase de Javier Milei.

"No estoy en situación de calle, pero vengo por un plato de comida porque me quedé sin trabajo hace un año y tengo que salir a rebuscármelas", explicó uno de los hombres que se acercó a la olla popular. Otro contó que vive "en una pensión, pero no me alcanza para comer todo el mes; en este momento no tengo trabajo".

"Estoy en una pésima situación, no tengo ni para comer y mi mujer está internada. No estoy en la calle, pero vivo en una cuevita de 4x4 metros, toda húmeda. Trabajaba en una verdulería pero me echaron hace cuatro meses porque no venden nada", señaló un tercero.

Otro hombre indicó que está en situación de calle hace aproximadamente ocho meses y se la "rebusca" gracias a la asistencia de los comedores. "Se junta mucha gente acá los domingos porque están todos cerrados y es el único lugar donde se puede adquirir comida. Hay un par de lugares que cerraron porque, según dicen, no les está bajando mercadería. Con este Gobierno estamos yendo para abajo", sostuvo.