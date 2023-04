Se levantó el paro de fleteros tras una reunión con Trabajo

Según el documento firmado entre las partes, desde Transporte aseguraron que "se trabajará en una normativa que emane del propio organismo y que establezca que los esquemas tarifarios que a la fecha poseen naturaleza orientativa se conviertan en tarifas piso o de base y que posean carácter de cumplimiento obligatorio para el dador de carga".

En tanto, también en Transporte afirmaron que se "trabajará en forma mancomunada con la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Secretaría de Comercio con el objeto de crear un mecanismo a los efectos que la factura y la carta de porte para el transporte en general guarden estricta correlación y en la fiscalización y penalización por su incumplimiento".

Asimismo, se informó que desde Transporte se comprometieron a llevar una cabo un encuentro con los representantes del Sindicato Único de Fleteros para que formen parte de propuestas para llevar a cabo "políticas y acciones relativas al sector".

Cómo afectó el paro de Fleteros a Rosario

El Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina realizó un paro en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo y actualizaciones tarifarias. Una de las zonas afectadas por esta medida de fuerza fue la ciudad santafesina de Rosario.

La periodista Daniela Gian informó cuando transcurría el paro, mediante un móvil de C5N, desde el cruce entre la ruta 9 y la ruta 12, a alrededor de 20 kilómetros de Rosario, que en el lugar había una "larga fila. Son kilómetros de demora en la autopista Buenos Aires-Rosario. Prácticamente parado el tránsito de los automóviles y totalmente parado el tránsito de la mayoría de los camiones".

En tanto, la comunicadora también señaló cómo se desempeñaban los fleteros con los camiones. "Lo que está pasando ahora es que los fleteros están preguntando camión por camión qué es lo que están transportando y en el caso de que no sean productos esenciales como alimento o ganado, lo que hacen es frenar e impedir que los camiones sigan avanzando por la ruta 9 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires y también a Rosario", expresó.

La furia de los camioneros

En comunicación con la periodista Daniela Gian en un móvil de C5N, un camionero que se encontraba en el lugar mostró su fastidio por la situación debido a la interrupción para avanzar: "Esto es un caos. Vengo de Sales de Jujuy. Llevo litio. No me dejan pasar y voy acá nomás: a Zárate. Vamos a ver cuándo nos levanta. No nos dijeron nada, nos hicieron tirarnos al costado. Había que liberar para que pasen los autos".