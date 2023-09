Se incendió una parte del Club GEBA: hubo destrozos materiales

En redes sociales comenzaron a circular videos que mostraban como las llamas alcanzaron a salir por los extractores y una gran columna de humo llamó la atención desde afuera. El fuego escaló por la chimenea y subió hacia la parte superior porque había grasas adheridas en el interior, según informó Infobae.

Hubo que evacuar a los presentes, pero no tuvieron que ser atendidos. El personal de Bomberos de la ciudad no reportó heridos, pero sí se conoció que un empleado había utilizado el matafuegos a base de PQS, que es polvo químico seco, y luego fue asistido por el personal del SAME, pero no fue trasladado.

El predio tiene una extensión de 139 mil metros cuadrados y se encuentra en la zona de los Bosques de Palermo y no es la primera vez que ocurre un hecho así. Puesto que en mayo de 2013 hubo cinco dotaciones de bomberos que tuvieron que acudir para terminar con las llamas.