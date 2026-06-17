17 de junio de 2026 Inicio
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Tras la polémica, quiénes son los nuevos directivos de la Asociación Argentina de Tenis

Luego de la Asamblea General Ordinaria que se realizó en el club Asociación Deportes Racionales, el presidente y el vicepresidente fueron reelectos en la institución hasta 2030 al no tener oposición.

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Los nuevos directivos de la AAT.

Los nuevos directivos de la AAT.

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En una Asamblea General Ordinaria que se realizó en el club Asociación Deportes Racionales, la Asociación Argentina de Tenis eligió a la nueva comisión directiva que estará al frente de la institución hasta el 2030. Esto se da en el marco de la polémica con el tesorero vinculado a Sur Finanzas.

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Al no presentarse listas opositoras, la Junta Electoral tomó la autoridad de la única lista oficializada denominada Amor por el tenis. Agustín Calleri continúa como presidente y Mariano Zabaleta como vicepresidente 1ero.

Zabaleta Mariano
Mariano Zabaleta habló luego de la convocatoria de Javier Frana para Busán.

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"Tras dos gestiones, logramos cambiar la historia del tenis en Argentina. Hoy, el futuro de nuestro deporte ya no depende de los vaivenes de la economía; sino exclusivamente del talento y el esfuerzo de nuestros jugadores en la cancha", expresó Calleri.

Cuáles son los cambios en la lista de la comisión directiva de la AAT

Ignacio Urquiza, quien estuvo vinculado a la causa de Sur Finanzas, quedó apartado y Agustín Torcassi tomó su lugar en la lista. Además, la vice tercera Florencia Labat, muy presente en el tenis femenino, tampoco seguirá y en su lugar quedó María Paula Morea.

La lista completa de la comisión directiva de la AAT que tendrá 12 años de mandato

  • Presidente: Agustín Santiago Calleri
  • Vicepresidente I: Mariano Zabaleta
  • Vicepresidente II: Tomás Lynch
  • Vicepresidenta III: Marian Paula Morea
  • Secretario Administrativo: César Adrián Francis
  • Secretario del Interior: Juan Luis Pérez
  • Secretario Legal: Javier María Leal de Ibarra
  • Tesorero: Agustín Torcassi
  • Protesorero: Martín Horacio Jaite
  • Vocales titulares: Justo José de Urquiza Anchorena, Guillermo Coria, Alfredo René Horacio Pleguezuelos, Javier Soriano Colomer, Sergio Alejandro Echegaray, Adrián Adolfo Subinaga.
  • Vocales suplentes: Rubén Ariel Blanco, Gonzalo Gianera, Alfredo Carlos Minetti, Eduardo Augusto Arquez.
  • Miembros titulares de la Comisión Fiscalizadora: Christian Ricardo Sterli, Diego Carlos Sola, Alejandro Fabián Strack.
  • Miembro suplente de la Comisión Fiscalizadora: Víctor Hugo Cingolani.
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