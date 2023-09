Se demoró con el pago del alquiler, el propietario lo golpeó con un arma y perdió un ojo

“Esa mañana tocaron la puerta muy fuerte, me levanté y veo a Enrique junto a Luciana, su pareja. Ella me agarró del hombro y él me apuntó con una pistola en la cabeza, me amenazó y me pidió que me vaya porque me había atrasado dos semanas con el alquiler”, expresó.

Ingresó a la vivienda con una copia de la llave que tenía y estaba dispuesto a discutir. “Jamás pensé que me iba a atacar así. Entró sacado al departamento, me quería matar. Me apuntó con el arma, me gritaba y me pegaba en el pecho buscando una reacción”, indicó la víctima en el canal El Doce.

Inquilino Redes sociales

Al ver la situación, Federico huyó a la habitación a buscar su celular con el fin de grabar la discusión. Pero la violencia fue aún peor: “Ahí me apuntó y luego me amenazó con que, si no me iba, era capaz de matarme. Acto seguido, me dio un culatazo en el ojo y me sacó el celular”

La víctima fue trasladada al Hospital Córdoba donde le realizaron una operación y 26 puntos de sutura. Le advirtieron que no iba a recuperar la visión del ojo derecho. “Perdí la visión, ese ojo no sirve más”, expresó y aseguró que para él “tenía a alguien que podía pagarle más plata”.

Según medios locales, el hombre que agredió está prófugo y no logran encontrarlo para ponerlo preso. Un dato no menor es que cuando quiso volver al departamento, se encontró con que le habían cambiado la cerradura y, hasta el momento, no pudo recuperar sus artículos personales.