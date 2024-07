Se cumplen 37 días sin Loan: otra semana, nuevas declaraciones y pocas certezas

Cada vez son más las familias que se acercan a la casa del niño para brindar fuerzas a su madre y a su padre. Tras una nueva ronda de declaraciones, todavía no hay pistas sobre lo que pudo haberle ocurrido al menor.

Cada vez más declaraciones, pero no hay rastros del niño.

Esta semana se cumplieron 37 días sin Loan, el niño desaparecido en Corrientes cuyos rastros aún se desconocen. La familia todavía no recibe novedades en medio de una trama que entremezcla política, encubrimiento y hasta redes de trata.

Pérez y Caillava en el almuerzo en la casas de Catalina

Durante su indagatoria ratificó que Laudelina, tía del menor, la invitó a ella y a su marido Carlos Pérez al almuerzo, durante el cual no hubo problemas, pero que el conflicto se presentó cuando un grupo fue al naranjal. "Viene Laudelina porque recibe un llamado y me avisa que se iba porque el marido le avisó que Loan quiso venir con su papá y no había llegado", explicó.

Otro de los que prestó declaración indagatoria esta semana fue el comisario Walter Maciel. Fue ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, tras casi ocho horas de declaración en el Juzgado Federal de Goya. Según trascendió, habría apuntado sus sospechas contra Laudelina, la tía del menor, y su pareja, Antonio Benítez.

En cuanto a la indagatoria de Maciel, el periodista de C5N, Diego Gabriele indicó: "Harán especial énfasis en la falsa aparición de Loan. Suponen una ventana dónde puede existir una parte activa de Maciel en algún daño físico a Loan, en un tiempo determinado donde el excomisario se fue con la novedad de que encontraron al niño, y vuelve con la noticia de una falsa alarma de una cámara térmica de un drone".

Tras las declaraciones de los ocho detenidos, para la próxima semana se espera la indagatorias de distintos funcionarios provinciales que pueden aportar datos a la causa. Aunque aun no salió la citación formal por parte de la jueza Pozzer Penzo, se aguarda el testimonio del funcionario gubernamental Rafael Miranda. Es señalado como la persona que trasladó a Laudelina Peña, la tía del menor, en un vehículo el día de su declaración. Además, se desempeñaría el rol de secretario privado y chofer del gobernador Gustavo Valdés.

En tanto, está la expectativa de la citación a testimonial de Diego Pellegrini, el senador de Corrientes, involucrado en el caso Loan también por la tía del nene, presa por la sustracción y ocultamiento de su sobrino y que ha dados múltiples versiones de lo sucedido.

De todas formas, la investigación avanza sin ningún tipo de certezas para la familia de Loan, que se encuentra sumida en una profunda angustia.

Fernando Burlando salió al cruce de Gustavo Valdés: "Caranchos son los que llevan una testigo falso"

El abogado Fernando Burlando, que representa a la madre de Loan Danilo Peña, cruzó duramente al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que se desligó de toda responsabilidad en la investigación por la desaparición del menor de cinco años que es buscado desde el 13 de junio.

"No tenemos nada que ver, como pretenden instalar algunos caranchos de la política", expresó el mandatario provincial este viernes en conferencia de prensa, en la que mencionó que existe un "aprovechamiento político" del caso para intentar adelantar las elecciones en la provincia.

A partir de ese calificativo, el letrado le respondió a Valdés: "Caranchos son los que plantan pruebas y en este caso son Codazzi y Pellegrini, que está muy vinculado a él".

Laudelina Peña acusó a su primer abogado, José Fernández Codazzi, de haberla amenazado para que instale la versión de un accidente en el que Loan habría muerto y luego enterrado. En tanto, Diego Pellegrini es el senador provincial que acompañó a la mujer y a su hija Macarena a declarar a la Fiscalía.

Gustavo Valdés Redes sociales

"Me da la sensación que un tipo que no da nombres es un tipo que está todo cagado. Estaría bueno, si menciona caranchos, que diga quiénes son los caranchos... Si vos tenés que decir algo Valdés, decilo de frente", apuntó.

En ese sentido, manifestó: "Lo que vimos hasta el día de hoy es que los caranchos son los que pretendieron plantar pruebas, inventar, la interferencia y obstrucción del secreto de sumario, la Justicia que no hacía lo que tenía que hacer. Esos son los caranchos".

Además, le envió un mensaje a Valdés: "Pasó en Corrientes, Loan desapareció en Corrientes. La Justicia de la provincia fue un desastre. Tenga autocrítica, señor gobernador". "¿Se puede tratar tan fríamente una situación para plantar pruebas, una coartada nefasta e infantil y usted levantar la bandera del éxito de la investigación? Póngase en el lugar de esta familia", añadió.

"¿Cómo vas a confiar en un tipo que lleva a una testigo falso, a mentir, que le dan guita, que utiliza un senador, que el senador aprieta a la gente?", concluyó.