Se conocieron por las redes, tenían una relación a distancia y cuando se pusieron de novios tomaron una decisión para reforzar su amor que se hizo viral

Empezó a seguirla en el verano 2024 e intercambiaron algunos mensajes. “Primero tuvimos una atracción física pero luego nos dimos cuenta que había una conexión mucho más grande”, aseguraron los jóvenes en diálogo con Infobae. Andrés vive en Madrid y venía de experimentar “una vida un poco desordenada” atravesada por “muchos excesos” y en el proceso de querer direccionarse conoció a Valerie y quedó deslumbrado por sus “mensajes motivacionales para aquellos que tienen el corazón roto”.

Cuál es la historia de la pareja que tuvo un detalle clave al momento de ponerse de novios tras su relación a distancia

El encuentro ocurrió a fines de abril. Fueron dos semanas muy intensas, que quedaron documentadas en las redes sociales de ambos; que en total alcanzan casi 150 mil seguidores. Su primer contacto en el aeropuerto, una salida al cine y sus recorridos por la ciudad, fueron algunos de los momentos que decidieron dar a conocer.

Así como el post que subieron el 5 de mayo, donde Andrés le propuso a Valerie ser su novia con un anillo de compromiso de por medio, hubo otro que impactó con velocidad entre los internautas. Fue cuando sellaron un pacto de amor, que rápidamente se viralizó. Allí explicaron los motivos por los cuales decidieron no besarse hasta el día del casamiento. “Somos novios y no nos besamos”, dijeron al mismo tiempo. “Tomamos la decisión de guardarnos el beso para el matrimonio, en el altar”, explicó ella sobre ese polémico e increíble trato que los tiene como protagonistas.

“Es un noviazgo cero convencional, lo sé. Porque es un noviazgo que quiere glorificar y honrar a nuestro amado Jesús en todo”, expresó. Y las críticas no tardaron en llegar por lo complicado que resultaría esta práctica en la mayoría de las parejas: “Si se casan, no se reproduzcan porfa”, “A los dos días se divorcian”, “Chicos no quiero decepcionarlos pero Dios no existe”, “Beso no pero sexo sí”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.

“Estamos en un mundo donde practicar la poligamia está bien pero guardarte un beso para el matrimonio es antinatural y está mal visto”, manifestó la joven sobre la crueldad de algunos followers. Ella prefiere quedarse con los “likes”, que ya pasaron la barrera de los 93 mil corazones.