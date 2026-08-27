27 de agosto de 2026 Inicio
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Crítica situación laboral del sector docente: la titularización llega recién después de los 40 años

Un informe de Argentinos por la Educación analizó la trayectoria profesional en las 24 provincias y mostró que la titularización se consolida recién después de los 40 años. Los cargos directivos suelen alcanzarse cerca de los 50.

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Crítica situación laboral del sector docente: la titularización docente llega recién después de los 40 años

Crítica situación laboral del sector docente: la titularización docente llega recién después de los 40 años

La carrera docente en Argentina está marcada por una prolongada etapa de inestabilidad laboral. Según un informe de Argentinos por la Educación, el 52% de los docentes menores de 25 años se desempeña como suplente y la titularización se convierte en mayoritaria recién entre los 40 y 49 años, cuando alcanza al 61% del sector.

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El estudio, titulado “Desde la formación hasta la jubilación: ¿cómo es la carrera docente en Argentina?”, reconstruyó una trayectoria estimada para los docentes de nivel primario, desde el inicio de la formación a los 18 años hasta el ingreso al sistema educativo, que suele producirse alrededor de los 25.

Durante los primeros años predominan las suplencias: más de la mitad de los docentes menores de 25 años se encuentra bajo esa modalidad. La estabilidad tampoco llega rápidamente en la siguiente etapa. Entre los 30 y 39 años, apenas el 40% logró titularizar su cargo, mientras que el 39% continúa como suplente.

La situación comienza a revertirse entre los 40 y 49 años, cuando el 61% alcanza la titularidad. El informe advierte, sin embargo, que incluso en ese tramo etario, casi cuatro de cada diez docentes todavía no cuentan con esa condición.

El estudio también señala diferencias significativas entre las provincias en aspectos centrales de la carrera, como los mecanismos de ingreso al sistema educativo, los criterios de puntaje y las posibilidades de ascenso.

El acceso a cargos directivos

La trayectoria se extiende todavía más para quienes buscan llegar a puestos de conducción. En promedio, pasan alrededor de 15 años desde el primer trabajo frente al aula hasta la consolidación de la titularidad.

Según el informe, el acceso a los cargos directivos suele producirse cerca de los 50 años y quienes ocupan esas posiciones representan aproximadamente el 10% del total de docentes. A su vez, el máximo nivel salarial se alcanza, en promedio, entre los 45 y los 54 años.

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