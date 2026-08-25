Inminente cambio del pronóstico para Buenos Aires: se retira el frío, pero regresan las lluvias Tras una semana marcada por el ingreso de un aire polar, las temperaturas comenzarán a incrementar con el correr de los días. Sin embargo, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional pronosticó el arribo de tormentas y chaparrones. ¿Cómo seguirá el tiempo? Por Agregar C5N en









El jueves regresan las lluvias pero las máximas se mantendrán cerca de los 20 grados. Télam

Tras una semana marcada por el ingreso de una masa de aire polar, las temperaturas comenzarán a incrementar de manera paulatina durante la semana. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que regresará el mal tiempo y las lluvias durante el día jueves para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Durante la jornada del martes 25 se mantendrá fresca y estable, alcanzando una máxima de 14 ° bajo un cielo mayormente nublado. Sin embargo, la atención se traslada al miércoles 26, jornada que mostrará un ascenso de las temperaturas: la mínima se posicionará en los 10 ° por la mañana y la máxima trepará hasta los 19 ° durante la tarde, acompañada por intervalos de sol y nubosidad variable.

Captura del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Cambio drástico del tiempo llegará el jueves 27. Durante la madrugada y la mañana se prevé el desarrollo de tormentas eléctricas aisladas, con un porcentaje de probabilidad de precipitaciones comprendido entre el 40% y el 70%. Hacia la tarde y la noche, las condiciones se mantendrán inestables en forma de chaparrones (10% a 40% de probabilidad). A pesar del agua, las temperaturas continuarán templadas, oscilando entre los 14 ° de mínima y los 18 ° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica amarilla por viento Las provincias de La Rioja, San Luis, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut están bajo alerta por lluvias intensas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados de forma puntual. La precipitación será en forma de nieve en las zonas más altas.

Además, las áreas cordilleranas serán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 110 km/h.

Mientras que las zonas bajo alerta de las provincias de San Luis y La Rioja serán afectadas por vientos del sector Norte con velocidades de entre 30 y 50 km/h con ráfagas que superarían os 70km/h.