Viajó desde Bariloche a Concordia a conocer a una mujer: terminó drogado y robado La víctima perdió todas sus pertenencias, pero pudo hacer la denuncia. La sospechosa tenía antecedentes como "viuda negra" y quedó detenida. Por + Seguir en







Un hombre fue robado por una viuda negra. Redes sociales

Un hombre oriundo de San Carlos de Bariloche, Río Negro, denunció haber sido víctima de una estafa luego de viajar hasta Concordia, Entre Ríos, y haber sido drogado por la mujer con la que es iba a encontrar. La sospechosa tenía antecedentes y fue detenida por la Policía local.

La pareja se conoció a través de una aplicación de citas, donde la mujer lo convenció para que viaje a un encuentro presencial para poder estar juntos. Ella le contó que era de Corrientes y tenía 60 años. Con todo ese relato, el hombre decidió viajar alrededor de las 20.30 en su vehículo y fue hacia el departamento que habían cerrado.

Luego, la fue a buscar a la terminal y permanecieron conversando hasta que ella le ofreció una pastilla para el dolor de cabeza y, luego de tomarla, quedó dormido y no se despertó hasta las 9:30 del día siguiente.

Al recuperar la conciencia se dio cuenta que no estabas sus pertenencias y tampoco está su vehículo. Su billetera con documental, celular y dinero, tampoco estaba. Pero antes de irse de la provincia, denunció ante la Policía, quienes, a través de un relevamiento por cámaras de seguridad, identificaron a la mujer.

El vehículo fue detectado más tarde por los lectores automáticos y, con los datos recaudados, hizo la denuncia. Además, sumó que la mujer también le había pedido que hospede a su hijo por unos días antes de viajar.

La detenida se hacía llamar Roxana y es conocida en el mundo delictivo, ya que robaba bajo la modalidad de viuda negra. Sería abogado y periodista, pero se la vincula con estafas. En 2023 y 2024 había sido señalada por delitos similares. Finalmente, quedó detenida.