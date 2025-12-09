Viajó desde Bariloche a Concordia a conocer a una mujer: terminó drogado y robado

Un hombre oriundo de San Carlos de Bariloche, Río Negro, denunció haber sido víctima de una estafa luego de viajar hasta Concordia, Entre Ríos, y haber sido drogado por la mujer con la que es iba a encontrar. La sospechosa tenía antecedentes y fue detenida por la Policía local.
La pareja se conoció a través de una aplicación de citas, donde la mujer lo convenció para que viaje a un encuentro presencial para poder estar juntos. Ella le contó que era de Corrientes y tenía 60 años. Con todo ese relato, el hombre decidió viajar alrededor de las 20.30 en su vehículo y fue hacia el departamento que habían cerrado.
Luego, la fue a buscar a la terminal y permanecieron conversando hasta que ella le ofreció una pastilla para el dolor de cabeza y, luego de tomarla, quedó dormido y no se despertó hasta las 9:30 del día siguiente.
Al recuperar la conciencia se dio cuenta que no estabas sus pertenencias y tampoco está su vehículo. Su billetera con documental, celular y dinero, tampoco estaba. Pero antes de irse de la provincia, denunció ante la Policía, quienes, a través de un relevamiento por cámaras de seguridad, identificaron a la mujer.
El vehículo fue detectado más tarde por los lectores automáticos y, con los datos recaudados, hizo la denuncia. Además, sumó que la mujer también le había pedido que hospede a su hijo por unos días antes de viajar.
La detenida se hacía llamar Roxana y es conocida en el mundo delictivo, ya que robaba bajo la modalidad de viuda negra. Sería abogado y periodista, pero se la vincula con estafas. En 2023 y 2024 había sido señalada por delitos similares. Finalmente, quedó detenida.