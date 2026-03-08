San Agustín de Hipona, filósofo: "Para saber si alguien es bueno, no preguntamos qué cree o espera, sino qué ama" Las enseñanzas de uno de los pensadores clave de la doctrina católica, que exceden el marco de la religión e inciden en el posicionamiento humano respecto de la vida. Por + Seguir en







San Agustín de Hipona, pensador decisivo para el cristianismo. Renáta Sedmáková

San Agustín de Hipona sostiene que para conocer la verdadera bondad de una persona no alcanza con saber qué cree, sino que es necesario observar qué ama realmente.

Para el filósofo antiguo, el amor orienta la vida moral, ya que las acciones humanas están determinadas por las acciones, más que por la voluntad.

Amar correctamente implica ordenar el corazón hacia el bien verdadero, según San Agustín.

El pensador propone que los valores no se demuestran con palabras sino con sentimientos. Entre los pensadores más influyentes de la Antigüedad, el nombre de San Agustín ocupa un lugar central. Se trata del pensador que logró articular la teología cristiana con la capacidad de razonamiento, propia de la filosofía. Su obra, desarrollada en los últimos siglos del Imperio Romano, buscó responder a preguntas profundas sobre cómo accedemos al conocimiento, la naturaleza del alma, de la libertad humana y del origen moral del bien y del mal.

En su texto Manual de fe, esperanza y caridad, escrito breve, a petición de Lorenzo; el filósofo dejó una afirmación que sintetiza buena parte de su reflexión moral: "Para saber si alguien es bueno, no preguntamos qué cree o espera, sino qué ama". La frase apunta a una idea que atraviesa toda su obra, que se basa en la ideal de que el comportamiento humano no se define únicamente por las creencias, sino por aquello hacia lo que se dirige el amor.

Para San Agustín de Hipona, el amor, al que denomina con el término latino caritas, constituye el motor de la vida moral. Del mismo término deriva "caridad". El pensador se centró en el autoconocimiento como forma de acercamiento a Dios, es decir, a la verdad. Conocer qué es lo bueno y lo malo es un trabajo que se produce en el interior de los seres humanos, para el filósofo.

San Agustin (1) san agustín de hipona Apologética Católica En su perspectiva, que vino a disputar la doctrina católica, el bien supremo sigue siendo Dios, pero la postura ética cobra un lugar relevante: el verdadero trabajo sobre el amor consiste en ordenar los afectos de manera correcta, dirigiendo el corazón hacia aquello que considera verdadero y justo. Este planteo aparece en otra de sus obras más conocidas, las Confesiones, que son el tratado fundacional de su obra.

En ese sentido, su reflexión también admite una lectura más amplia, incluso fuera del ámbito estrictamente religioso. Para el pensador, observar lo que una persona ama, es decir, sus prioridades, sus proyectos o sus vínculos, ofrece pistas más claras sobre su carácter que cualquier declaración discursiva de valores o intenciones.