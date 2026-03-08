8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

San Agustín de Hipona, filósofo: "Para saber si alguien es bueno, no preguntamos qué cree o espera, sino qué ama"

Las enseñanzas de uno de los pensadores clave de la doctrina católica, que exceden el marco de la religión e inciden en el posicionamiento humano respecto de la vida.

Por
San Agustín de Hipona

San Agustín de Hipona, pensador decisivo para el cristianismo.  

Renáta Sedmáková

  • San Agustín de Hipona sostiene que para conocer la verdadera bondad de una persona no alcanza con saber qué cree, sino que es necesario observar qué ama realmente.

  • Para el filósofo antiguo, el amor orienta la vida moral, ya que las acciones humanas están determinadas por las acciones, más que por la voluntad.

  • Amar correctamente implica ordenar el corazón hacia el bien verdadero, según San Agustín.

  • El pensador propone que los valores no se demuestran con palabras sino con sentimientos.

Entre los pensadores más influyentes de la Antigüedad, el nombre de San Agustín ocupa un lugar central. Se trata del pensador que logró articular la teología cristiana con la capacidad de razonamiento, propia de la filosofía. Su obra, desarrollada en los últimos siglos del Imperio Romano, buscó responder a preguntas profundas sobre cómo accedemos al conocimiento, la naturaleza del alma, de la libertad humana y del origen moral del bien y del mal.

El sistema basado en Unidades Fijas busca mantener el peso económico de las sanciones frente a los cambios de precios
Te puede interesar:

Oficial: estos son los nuevos valores de las multas de tránsito en marzo 2026

En su texto Manual de fe, esperanza y caridad, escrito breve, a petición de Lorenzo; el filósofo dejó una afirmación que sintetiza buena parte de su reflexión moral: "Para saber si alguien es bueno, no preguntamos qué cree o espera, sino qué ama". La frase apunta a una idea que atraviesa toda su obra, que se basa en la ideal de que el comportamiento humano no se define únicamente por las creencias, sino por aquello hacia lo que se dirige el amor.

Para San Agustín de Hipona, el amor, al que denomina con el término latino caritas, constituye el motor de la vida moral. Del mismo término deriva "caridad". El pensador se centró en el autoconocimiento como forma de acercamiento a Dios, es decir, a la verdad. Conocer qué es lo bueno y lo malo es un trabajo que se produce en el interior de los seres humanos, para el filósofo.

San Agustin (1)
san agustín de hipona

san agustín de hipona

En su perspectiva, que vino a disputar la doctrina católica, el bien supremo sigue siendo Dios, pero la postura ética cobra un lugar relevante: el verdadero trabajo sobre el amor consiste en ordenar los afectos de manera correcta, dirigiendo el corazón hacia aquello que considera verdadero y justo. Este planteo aparece en otra de sus obras más conocidas, las Confesiones, que son el tratado fundacional de su obra.

En ese sentido, su reflexión también admite una lectura más amplia, incluso fuera del ámbito estrictamente religioso. Para el pensador, observar lo que una persona ama, es decir, sus prioridades, sus proyectos o sus vínculos, ofrece pistas más claras sobre su carácter que cualquier declaración discursiva de valores o intenciones.

Quién fue el filósofo San Agustín de Hipona

San Agustín de Hipona nació en el año 354 d.C. en Tagaste, en el norte de África, territorio que hoy forma parte de Argelia. A lo largo de su vida se destacó como pensador, teólogo y obispo de la ciudad de la antigua ciudad de Hipona, donde desarrolló gran parte de su obra intelectual.

San Agustín
Primer retrato de San Agustín

Primer retrato de San Agustín

En esa síntesis entre pensamiento filosófico clásico y doctrina cristiana influyeron especialmente corrientes de la filosofía antigua como el platonismo, que le ofrecieron herramientas conceptuales para reflexionar sobre la interioridad, el conocimiento y el sentido del bien y realizar un aporte a la teología. Entre sus escritos más conocidos también se encuentran La ciudad de Dios y el Manual de fe, esperanza y caridad, textos que ejercieron una influencia importante sobre la filosofía occidental posterior.

Incluso siglos más tarde, filósofos como Blaise Pascal retomaron esa atención hacia el papel del amor y de los afectos en la comprensión de la vida humana. En ese cruce entre razón y amor, la obra agustiniana sigue siendo una referencia fundamental para pensar la moral y la condición humana.

Noticias relacionadas

Agostina Páez criticó el accionar la Policía en Brasil y denunció ser víctima de violencia.

El mensaje de la abogada detenida por racismo en Brasil en el #8M: "No dejemos que nos quiten la fuerza"

El origen de la escultura original de la loba romana es incierto.

Las cuatro lobas romanas sueltas en Buenos Aires: cómo encontrarlas

Becky criticó al sistema médico por no realizar pruebas más completas desde un principio

Le salió algo en el brazo y pensó que era una reacción, pero el diagnóstico reveló lo peor

El jóven que se volvió viral tras compartir cómo hizo para aprender la tonada paraguaya

Es argentino, aprendió a hablar con tonada paraguaya por un famoso meme y se volvió viral: qué dijo

play

Burlando, sobre el derrumbe en Parque Patricios: "Más de 300 familias están viviendo el drama de quedarse sin techo"

El vallado sobre el edificio que ocupa la Embajada de Israel en Buenos Aires.

Guerra en Medio Oriente: vallan la Embajada de Israel en Buenos Aires

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, una producción estadounidense que fue todo un éxito en su lanzamiento en 2011, se trata de la serie Vigilados, una saga de crimen, suspenso y acción que escaló rápidamente entre las más vistas.
play

Ya es tendencia: de qué se trata Vigilados, la serie que llegó a Netflix y es famoso por otro nombre

Titi fue una de las nominada por la casa en la Placa Planta

Gran Hermano 2026: un fuerte comentario contra el público dejó a una participante al borde de la eliminación

Jorge Martínez fue operado tras ser diagnosticado con unaescara: “Estoy bien, bárbaro”

El actor Jorge Martínez fue operado de urgencia: qué le pasó y qué se sabe hasta ahora

Tita Sama criticó a la corrupción tras haber sufrido el derrumbe de su edificio en Parque Patricios.

"La homeless más fachera del lugar": el discurso de una streamer que perdió su casa en el derrumbe de Parque Patricios

La franquicia cinematográfica de Five Nights at Freddys (FNAF), basada en el popular videojuego de terror de Scott Cawthon, se ha consolidado como un gran éxito comercial bajo la producción de Blumhouse.
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Five Nights At Freddy's, la terrorífica película que llegó al streaming más famoso

Según medios franceses, Mbappé y Ester Expósito estuverin juntos en España y Francia

Aparecieron nuevas fotos del encuentro entre Kylian Mbappé y Ester Expósito: ¿romance confirmado?

últimas noticias

El sistema basado en Unidades Fijas busca mantener el peso económico de las sanciones frente a los cambios de precios

Oficial: estos son los nuevos valores de las multas de tránsito en marzo 2026

Hace 8 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, una producción estadounidense que fue todo un éxito en su lanzamiento en 2011, se trata de la serie Vigilados, una saga de crimen, suspenso y acción que escaló rápidamente entre las más vistas.

Ya es tendencia: de qué se trata Vigilados, la serie que llegó a Netflix y es famoso por otro nombre

Hace 10 minutos
Milei permaneció rezando frente al lugar considerado sagrado por seguidores del movimiento jasídico Jabad. 

En medio del conflicto en Medio Oriente, Milei visitó la tumba del rebe Lubavitch en Nueva York

Hace 19 minutos
Titi fue una de las nominada por la casa en la Placa Planta

Gran Hermano 2026: un fuerte comentario contra el público dejó a una participante al borde de la eliminación

Hace 20 minutos
Agostina Páez criticó el accionar la Policía en Brasil y denunció ser víctima de violencia.

El mensaje de la abogada detenida por racismo en Brasil en el #8M: "No dejemos que nos quiten la fuerza"

Hace 46 minutos