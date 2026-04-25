Núñez: se derrumbó una excavación cerca del estadio de River y hay tres obreros heridos El hecho se produjo mientras los trabajadores instalaban un caño pluvial sobre la Avenida Leopoldo Lugones. "Quedaron enterrados", expresó el director del SAME, Alberto Crescenti. Por + Seguir en







Una excavación se derrumbó cerca del Monumental.

Un total de tres obreros resultaron heridos este sábado por un derrumbe en una obra de construcción en el barrio porteño de Núñez, que se produjo mientras una cuadrilla realizaba tareas de excavación para instalar un caño pluvial sobre la Avenida Leopoldo Lugones, entre el Puente Labruna y el pasaje La Cachila.

El hecho se produjo cuando un sector de tierra de aproximadamente 2,20 metros de profundidad por 2 metros de ancho cedió de forma imprevista. En ese momento, tres operarios trabajaban dentro de la fosa, cuyas dimensiones eran de seis metros de ancho por tres de profundidad. Uno de los trabajadores logró salir del pozo por sus propios medios, mientras que otros dos quedaron atrapados por el peso de la tierra desde los hombros hacia abajo.

En tal sentido, a pesar de la situación crítica, ambos permanecieron conscientes durante el procedimiento, que se llevó a cabo en una zona cercana al estadio de River. El informe del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), al que accedió C5N, expuso que dos trabajadores fueron trasladados al Hospital Pirovano, mientras que uno fue asistidos en el lugar.

Puente Labruna Las obras en el Puente Labruna.

En diálogo con TN, el director del SAME, Alberto Crescenti, explicó el momento del suceso y se refirió al despliegue en el lugar. "Hubo un desmoronamiento cuando había operarios trabajando en una obra y quedaron enterrados. El operativo terminó y felizmente los operarios están fuera de peligro en el shockroom del Pirovano", expresó.

En este marco, el operativo de rescate estuvo a cargo del personal de Bomberos de la Ciudad y el SAME, que desplazó seis móviles terrestres y un helicóptero sanitario.