Salvaje ataque de dos pitbull a una mujer: está internada en terapia intensiva

Los animales ya habían atacado a otros vecinos, por lo cual en la zona ya se habían radicado varias denuncias y se esperaba que fueran trasladados a algún instituto antirrábico.

Rodrigo, su hijo, habló en exclusiva con C5N y contó que su madre se encuentra mejorando y estable. "Los perros la tiraron al piso, le mordieron el cuello y la cabeza. Se quebró las muñecas por la caída", detalló.

El hombre contó que la Policía Ambiental se llevó a los perros del lugar, pero no les realizaron ningún testeo para corroborar enfermedades. Además, su preocupación reside en que no sabe si hay posibilidad de que los animales vuelvan a la casa con su dueño ya que las autoridades no le garantizaron que eso no fuera a suceder.

"Esto no puede seguir así, hace 9 meses que venimos denunciando a estos perros. Quisieron atacar a mi hermana y a vecinos. Es un problema de todos. La Policía nos decía que mientras no hubiera daños humanos no podían hacer nada", manifestó.