¿Sabías que en Argentina declararon a una "Ciudad de Humedal"? Cuál es

Un territorio nacional recibió un título internacional que resalta su compromiso con la conservación de ecosistemas y la gestión sostenible.

Trelew es la primera ciudad argentina en recibir la distinción de Ciudad de Humedal por su biodiversidad y sistemas de lagunas.

Trelew es la primera ciudad argentina en recibir la distinción de Ciudad de Humedal por su biodiversidad y sistemas de lagunas.

  • Trelew fue reconocida oficialmente como Ciudad de Humedal, un título de alcance mundial.
  • Comparte el prestigio regional con Valdivia, en Chile, y se suma a 43 localidades reconocidas globalmente.
  • Su sistema de lagunas y la Reserva Natural Laguna Cacique Chiquichano fueron clave para la distinción.
  • La iniciativa fomenta el turismo responsable y promueve la protección de ecosistemas vitales.
La localidad de Trelew, segunda más poblada de Chubut, se convirtió en la primera ciudad argentina en ser declarada Ciudad de Humedal, un reconocimiento otorgado por el Comité de la Convención de Humedales. La distinción pone a la ciudad en un grupo selecto de 43 localidades a nivel mundial que destacan por sus ecosistemas y estrategias de conservación. A nivel regional, comparte esta categoría con Valdivia, en el centro de Chile, mostrando la relevancia del sur de Sudamérica en la protección de humedales.

El título no se limita a un reconocimiento simbólico: refleja la importancia del sistema de lagunas de Trelew, entre ellas la Reserva Natural Laguna Cacique Chiquichano, así como el compromiso de la ciudad con la conservación de la biodiversidad local. Docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco participaron activamente en la postulación, destacando el valor ambiental y científico del ecosistema.

Además, esta distinción abre oportunidades para promover un turismo responsable, sensibilizando sobre la necesidad de preservar los humedales y sus recursos. La ciudad se convierte así en un ejemplo de gestión ambiental y sostenibilidad, consolidando su posición como referente nacional en la protección de ecosistemas acuáticos y áreas naturales.

Humedal Trelew 2
La distinción impulsa políticas de conservación y educación ambiental orientadas a la sostenibilidad de los humedales.

La distinción impulsa políticas de conservación y educación ambiental orientadas a la sostenibilidad de los humedales.

Qué son los sitios Ramsar

Los sitios Ramsar son humedales reconocidos a nivel internacional en el marco de la Convención de Humedales, firmada por países de todo el mundo. La primera reunión de este tratado se realizó en 1971 en Ramsar, Irán, y desde entonces se han establecido criterios para proteger y usar de manera sostenible estos ecosistemas.

Humedal Trelew 3
Los sitios Ramsar reconocen humedales de importancia internacional, promoviendo su conservación y gestión sostenible.

Los sitios Ramsar reconocen humedales de importancia internacional, promoviendo su conservación y gestión sostenible.

El programa de Ciudades de Humedal, lanzado en 2015, busca incentivar a los gobiernos locales a conservar y gestionar tanto humedales naturales como artificiales. La acreditación reconoce no solo la riqueza ecológica de estos lugares, sino también los esfuerzos de las comunidades por mantener su equilibrio ambiental, fomentar la biodiversidad y promover la educación ambiental.

