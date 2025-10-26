¿Sabías que en Argentina declararon a una "Ciudad de Humedal"? Cuál es Un territorio nacional recibió un título internacional que resalta su compromiso con la conservación de ecosistemas y la gestión sostenible. Por







Trelew es la primera ciudad argentina en recibir la distinción de Ciudad de Humedal por su biodiversidad y sistemas de lagunas. El Chubut

Trelew fue reconocida oficialmente como Ciudad de Humedal, un título de alcance mundial.

Comparte el prestigio regional con Valdivia, en Chile, y se suma a 43 localidades reconocidas globalmente.

Su sistema de lagunas y la Reserva Natural Laguna Cacique Chiquichano fueron clave para la distinción.

La iniciativa fomenta el turismo responsable y promueve la protección de ecosistemas vitales.

La localidad de Trelew, segunda más poblada de Chubut, se convirtió en la primera ciudad argentina en ser declarada Ciudad de Humedal, un reconocimiento otorgado por el Comité de la Convención de Humedales. La distinción pone a la ciudad en un grupo selecto de 43 localidades a nivel mundial que destacan por sus ecosistemas y estrategias de conservación. A nivel regional, comparte esta categoría con Valdivia, en el centro de Chile, mostrando la relevancia del sur de Sudamérica en la protección de humedales.

El título no se limita a un reconocimiento simbólico: refleja la importancia del sistema de lagunas de Trelew, entre ellas la Reserva Natural Laguna Cacique Chiquichano, así como el compromiso de la ciudad con la conservación de la biodiversidad local. Docentes e investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco participaron activamente en la postulación, destacando el valor ambiental y científico del ecosistema.

Además, esta distinción abre oportunidades para promover un turismo responsable, sensibilizando sobre la necesidad de preservar los humedales y sus recursos. La ciudad se convierte así en un ejemplo de gestión ambiental y sostenibilidad, consolidando su posición como referente nacional en la protección de ecosistemas acuáticos y áreas naturales.

Humedal Trelew 2 La distinción impulsa políticas de conservación y educación ambiental orientadas a la sostenibilidad de los humedales. El Chubut