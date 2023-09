Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo, unidos por un plan y el odio

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n)

No lo hizo solo, sino con dos de su cómplices: Brenda Uliarte, su pareja, y Nicolás Carrizo, su jefe en la venta de copos y uno de los ideólogos del plan. Juntos, caminaron estas cuadras durante días sin que nadie notara los planes que ocultaban: cometer un magnicidio.

Los registros de las cámaras de seguridad permitieron reconstruir el camino que el día del crimen los trajo hasta aquí. Llegaron a la estación constitución en una formación del Tren Roca para luego abordar la línea C de subte hasta Diagonal Norte. Las cámaras registraron a la pareja caminando en dirección a la calle Florida para luego ser captados en el cruce con Lavalle a las 17.44 hs.

Apenas 3 horas después, Sabag Montiel y Uliarte fueron detectados llegando tranquilamente a esta esquina. Minutos después pondría su arma a centímetros de la cabeza de Cristina Kirchner en una oportunidad única para asesinarla.

Como todas las noches anteriores, Cristina llegó junto a su custodia minutos antes de las 21. Bajó del auto y caminó confiada entre los militantes. Jamás imaginó que la acechaban para darle muerte. Entre la militancia, usando un gorro de lana negro y un barbijo blanco Fernando Sabag Montiel buscó llegar lo más cerca posible al cordón militante.El reloj marcaba las 20.52 cuando la vio acercarse, empujó a quien tenía adelante y extendió su brazo para poner su bersa calibre 32 a tiro de la vicepresidenta.Estaba todo dispuesto para un magnicidio a la luz de todas las cámaras. Sin plan de fuga, Sabag Montiel sabía que tendría una sola oportunidad. Pero la bala no salió.

Lo que parecía un milagro tenía una explicación simple: el tirador olvidó jalar la corredera para que la bala entre en la recámara y al tirar del gatillo, la bala se dispare. El primero en notarlo fue un militante que vio pasar el arma frente a sus ojos. Lo vio fallar y lo vio intentar huir.

Mientras detenían a Sabag Montiel, su cómplice y pareja escapó enojada con el plan fallido. “La próxima voy y gatillo yo, Nando falló. Yo sí sé disparar bien, no me tiembla la mano” le escribió al jefe de la banda criminal, que esperaba novedades del ataque. Brenda había sido parte fundamental en el plan criminal. Había comprado el arma, diseñado la atentado y ahora se postulaba para completar la misión: “Te juro que sí. Y no me va a fallar el tiro. Pero hay que pensarlo bien. Pasa que Nando no tiene mucha práctica. Le tembló el pulso”.

Mientras huía y se escondía se mostraba segura de que no la encontrarían. Tan solo tres días después fue detenida en una estación de tren.Días después detendrían a Nicolás Carrizo tras allanar su vivienda. También pasaron algunos días tras las rejas otros integrantes de su grupo de referencia, pero fueron liberados por falta de pruebas.

Hoy, a un año, para la justicia la investigación está sellada con Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo como únicos responsables del atentado. Así, enfrentan cargos que tienen en expectativa una pena de hasta 15 años de prisión.Esa instrucción judicial fue duramente cuestionada por la defensa de la vicepresidenta. No solo por importantes fallas en la investigación que devinieron en la pérdida de pruebas claves, sino también porque entendieron que no buscó indagar sobre la autoría intelectual detrás del ataque.

A Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolas Carrizo, los unieron los discursos de odio y violencia, desde hace un año y por otros tantos más, los unirá la cárcel.