Rosario: ladrón se hizo pasar por preceptor para robar una escuela

Medios de la zona consignaron que, en ocasiones anteriores, se había hecho pasar por el papá de una alumna y se robó un celular de una mochila.

"Estaba en mi oficina. Me saludó con un beso, le pregunté si venía a reemplazar a un compañero que faltaba y me dijo que sí; le expliqué el trabajo, le di el material y me fui a izar la bandera", narró una de las víctimas a El Tres. Luego, contó que cuando volvió le faltaba la billetera con documentos, tarjetas, dinero y el celular.

La mujer señaló que realizó la denuncia en la comisaría 10ª donde además pasó las fotos del sujeto que además se viralizaron en las redes sociales y grupos de WhatsApp de diferentes escuelas a modo de advertencia.