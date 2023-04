Rige el nuevo aumento de tarifas en colectivos y trenes en AMBA: cuánto cuesta el pasaje

Desde el barrio de Constitución, la periodista Mariela López Brown dialogó sobre este nuevo incremento, para el programa "Bien de Sábado" en C5N, con diferentes usuarios en el Metrobús.

"Afecta al bolsillo, a la par del aumento del transporte no aumentan los sueldos. Pero así como yo quiero ganar más, el colectivero también quiere ganar más. Todo afecta, al presentismo y al bolsillo. Si no te informas antes de salir de tu casa no llegas al trabajo”, explicó un usuario ante la situación que hoy afecta a millones de trabajores y trabajadoras.

En esta línea, el Ministerio de Transporte de la Nación también confirmó días atrás, el aumento en el límite de saldo máximo de la tarjeta SUBE, que pasó de un saldo máximo de $1.800 a $4.800.

Comprar el plástico de la tarjeta SUBE cuesta $490 en puntos habilitados, con el objetivo de garantizar la producción de la tarjeta y el abastecimiento en el resto del país.

Desde el Ministerio de Trasporte, informaron también que "el nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros por automotor del AMBA se actualizará mensualmente" según el índice IPC del Indec "y manteniendo los atributos sociales y los beneficios de la Red Sube con importantes descuentos en el valor del boleto".