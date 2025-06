Residentes del Posadas se suman al reclamo salarial: "Trabajo 12 horas por día y no me alcanza para el alquiler"

Los trabajadores del Hospital piden una urgente recomposición de los sueldos, que no llegan a los $800.000 por mes, y los obligan a tener otros empleos para subsistir. "Un bono no asegura absolutamente nada", señalan.

"Tenemos un aumento medio irrisorio, mes a mes, de un 1% que se cobra retroactivo a seis meses, así que por ahí un día te impactan $10.000 más que vienen del aumento del 1% de enero. Son tres o cuatro meses que demora en impactar en el sueldo", explicó.

También contó que, dependiendo del área de especialización, algunos residentes han "llegado a tener 100" horas semanales. "Yo estoy entre 12 y 13 horas diarias. El día que estoy de guardia, hago las 24 horas que me corresponden más las 6 horas posteriores. Así me pasa dos o tres veces semanales. Después me voy a trabajar a otro lado para tener otro ingreso, porque no me alcanza para pagar el alquiler", afirmó.

Nahir remarcó que la diferencia salarial con los trabajadores de hospitales que dependen de la Ciudad y la Provincia es de "más o menos $500.000 o $600.000 entre residentes del mismo año". En el caso de que el Posadas les ofrezca un bono no remunerativo, como sucedió en el Garrahan, lo rechazarán por insuficiente.

"Es un bono no remunerativo que no repercute en el reclamo salarial que estamos haciendo. Lo pagan en el Garrahan, acá no, y además no asegura absolutamente nada: en tres meses se los pueden sacar. No es lo que estamos pidiendo, que es la recomposición salarial para el Garrahan, el Posadas y todos los hospitales nacionales que dependen del Ministerio de Salud", explicó otra residente.

"Muchos tenemos emprendimientos, hacemos otras cosas por fuera para poder llegar: comida, venta de uniformes, venta de ropa, de cualquier otra cosa. Todo lo hacemos para poder sobrevivir, porque no se puede. No son solo residencias médicas: hay kinesiología, fonoaudiología, enfermería. Este es un hospital muy grande", concluyó.