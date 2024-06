Represión en el Congreso: uno de los detenidos liberados denunció que infiltrados generaron los disturbios

Represión 3 Nacho Petunchi Ámbito

Con el correr de las horas y después de que los detenidos sean trasladados a diferentes dependencias policiales y ante la incertidumbre de las familias, la jueza María Servini ordenó anoche la liberación de 17 de los 33 detenidos en el marco de la movilización en contra de la Ley Bases. Mientras que continúa la evaluación de excarcelaciones de aquellas personas sobre las que habría evidencias fotográficas o fílmicas de que protagonizaron agresiones o acciones de vandalismo.

Uno de los 16 liberados fue Remigio, que al ser entrevistado por Juan Amorín y equipo en Radio 10, brindó detalles sobre lo sucedido momentos antes del arresto. Según sus declaraciones, Ocampo se acercó a las inmediaciones del Congreso junto a su familia para vender empanadas, pero al ver que con el correr del tiempo la tensión incrementaba decidieron correrse poco a poco del lugar.

Sin embargo, en uno de sus viajes a buscar una garrafa que se habían olvidado, fue interceptado por las fuerzas de seguridad: "Algunos manifestantes, que yo creo son infiltrados, no me queda ninguna duda, estaban tirando piedras", explicó inmediatamente después la Policía avanzó contra él y otro vendedor.

"Estaban vendiendo empanadas y se lo llevaron. Mi hija y mi nieta fueron a ayudarlo y se las llevaron también."

Leonor, esposa de Remigio Ocampo, madre de Belén y abuela de Mía. Detenidos.

Belén es madre soltera con 2 hijos, Mía tiene 18 años.



La familia espera en Tribunales.

"En ese ínterin me llevaron puesto literalmente, creo que me pegaron en la parte izquierda del tórax las costillas, perdí el equilibrio, cuando me caigo me pisaron la cabeza, la espalda", relató. Ocampo reiteró que pudo ver como algunos agrupaciones y personas aplaudían al tiempo que gritaban "infiltrado, infiltrado", frente a personas encapuchadas que tiraban piedras a los uniformados.

No solo eso, sino que al momento en que la Policía lo reduce, su hija Belén de 28 años y su nieta Mia de 18 años, se abalanzan para poder liberarlo, pero también son detenidas. Según Remigio a ellas las llevaron al penal de Ezeiza y al él al de Marcos Paz, pero fueron liberados en la noche del viernes.

Lista de personas liberadas y quiénes continuarán detenidas

Las 17 personas que fueron liberadas durante la tarde del viernes son:

Sofía Belén Otogalli.

Gonzalo Duro.

Martin Di Roco.

Mateo de Tore.

Germán Moyano.

Fernando Klaus Leone.

Ricardo Shariff Sleme.

Diego Ignacio Iturburu.

Román Esteban Méndez.

Luis Alberto de la Vega.

Santiago Lautaro Adano.

Brian Ezequiel Ortiz.

Belén Yanina Ocampo.

Matías Leonel Ramírez.

Nora Edith Longo.

Remigio Ramón Ocampo.

Mía Pilar Ocampo.

Mientras tanto, continúan detenidas 16 personas: David Sica, Patricia Calarco Arreondo, Juan Ignacio Spinetto, Camila Belén Juárez, Nicolás Daniel Moyorga, Saya Jazmín Lyardet, Héctor David Mallea, Cristian Dario Ferreira, Juan Pablo Colombo, María de la Paz Cerruti, Ramona Tolaba, Lucia Belén Puglia, Cristian Fernando Valiente, Fernando Ezequiel Gómez, Gabriel Horacio Famulari y Roberto María de la Cruz Go.