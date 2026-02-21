Por atraso en la cadena de pagos, en las próximas semanas podría haber faltante de medicamentos Lo advirtió Alejandra Gómez, titular de la Confederación Farmacéutica Argentina. "Todavía no hemos terminado de cobrar las prestaciones que brindamos en diciembre“, señaló. Por + Seguir en







Podrían comenzar a faltar remedios. Pexels

La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), Alejandra Gómez, advirtió que en las próximas semanas podría haber desabastecimiento de medicamentos debido a un atraso en la cadena de pagos por parte de las obras sociales y prepagas. "Todavía no hemos terminado de cobrar las prestaciones que brindamos en diciembre“, señaló, previo a calificar la situación como "complicada".

Para Gómez, la cadena de pagos entre las droguerías, farmacias y obras sociales está completamente desfasada, lo que podría afectar a la reposición de medicamentos y la continuidad del servicio sino se regulariza la situación antes que finalice febrero. "El plazo es cada vez más chico”, advirtió en una entrevista por Radio Mitre.

El problema nace cuando los laboratorios le exigen a las farmacias el pago en los tiempos ya estipulados, pero los propios locales son los que no perciben la suma de dinero correspondiente por las prestaciones brindadas: “Es una cadena que está pactada como para que la farmacia compre el medicamento y reciba el pago de la prestación. Cuando eso se interrumpe o se pospone, la situación es complicada”, detalló la titular de COFA.

Indec farmacias Las farmacias denuncian que se rompió la cadena de pagos. Redes Sociales "Llega un momento donde todas esas estrategias se agotan y la situación deja de ser financiera y pasa a ser un problema económico en el sector“, agregó al hablar sobre la falta de fondos y el bajo stock de medicamentos disponibles en los puntos de venta final.