Repartidores golpearon, desnudaron y ataron a un árbol a un presunto ladrón de motos en Quilmes Un grupo de trabajadores de delivery acorraló al acusado cerca de la estación de Bernal tras una alerta en un chat. La horda lo dejó ensangrentado en la calle hasta que las fuerzas de seguridad lo rescataron. Por Agregar C5N en









Al presunto ladrón le pegaron entre varios.

Un grupo de repartidores de Rappi y PedidosYa atrapó, golpeó con ferocidad, desnudó y ató a un árbol a un joven de 20 años el pasado viernes en las inmediaciones de la estación de trenes de Bernal, partido de Quilmes, tras acusarlo de intentar robarle la motocicleta y sus herramientas a un compañero.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Zeballos y Rodrigo Araya, donde el damnificado sufrió el abordaje del sospechoso y logró activar una alerta rápida entre sus colegas mediante un grupo de chat telefónico.

En pocos minutos, decenas de trabajadores acudieron al llamado de auxilio, acorralaron al presunto asaltante en la vía pública y evitaron su huida ante la mirada de vecinos que observaron la escena desde los balcones.

Los repartidores derribaron al joven apuntado como el ladrón sobre el pavimento y le propinaron una paliza salvaje a patadas y golpes de puño que le dejaron el rostro completamente ensangrentado y deformado.

Un grupo de repartidores de aplicación atraparon a un presunto ladrón de motos en la localidad de Quilmes.Los deliverys lo golpearon, lo desnudaron y lo dejaron atado en un árbol. https://t.co/M0EtatI4Os — Ignacio González Prieto (@igonzalezprieto) October 11, 2026 Para impedir su fuga antes de la llegada de los patrulleros, los agresores despojaron al joven de toda su indumentaria y lo sujetaron fuertemente al tronco de un árbol con el torso y las piernas descubiertas. Allí, le propinaron varios azotes con un elemento similar a un látigo.