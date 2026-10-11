Cartoon Network sufrió una filtración masiva de archivos y se revelaron secretos de muchas de sus grandes series

Días después de que Paramount concretara la fusión con Warner Bros Discovery bajo el nuevo Skydance, Cartoon Network sufrió una filtración de más de 200 GB de material relacionado a la producción de las series animadas más reconocidas de los últimos 30 años. Storybords, guiones, bocetos, paletas de colores y proyectos enteros terminaron en internet.
Se revelaron los secretos detrás de la animación de Looney Tunes, Scooby Doo! Misterios S.A., Jonny Bravo, Las sombrías aventuras de Billy y Mandy, El increíble mundo de Gumball, Hora de aventura, Mansión Foster para amigos imaginarios, Las chicas superpoderosas, Ed, Edd y Eddy, Johnny Test y Smiling Friends, entre otros.
Se desconoce el origen de la filtración del material, pero cuentas en X se encargaron de subirlo a archivos de Google Drive u otros formatos descargables para que llegue a la mayor cantidad de personas posible. Una de estas cuentas se creó este mismo mes y se denominó "totallynotaburner" ("definitivamente, no soy una cuenta descartable"), es decir, que sus publicaciones pueden perderse en el corto plazo.
Una de las cuentas en X que ordenó el material filtrado en archivos descargables.
Fanáticos de Cartoon Network con habilidades para la animación y la ilustración ya se encuentran haciendo uso de sus conocimientos para utilizar los archivos filtrados y armar escenas propias que no podrían diferenciarse de las originales. La distribución del material en internet inició hace 48 horas y se desconoce el tamaño real de la filtración.
Mientras, los usuarios en redes sociales se divierten descubriendo cómo sus personajes favoritos de la infancia fueron creados y pensados para entretenerlos en sus primeros años de vida.
Skydance no ha realizado declaraciones oficiales al respecto y se desconoce la identidad de la persona que eligió liberar tantos archivos de forma gratuita a internet y contar los secretos de la animación de Cartoon Network.
Algunos de los secretos de animación filtrados
La Señorita Belo de Las chicas superpoderosas.
Fondos utilizados en Ed, Edd y Eddy.
La Biblia para la producción de Mansión Foster para amigos imaginarios.
Billy de Las sombrías aventuras de Billy y Mandy.
Los personajes de Ed, Edd y Eddy.
La paleta de colores de Ed de Ed, Edd y Eddy.
Tablón de Ed, Edd y Eddy.
La madre y el padre de La vaca y el pollito.
Personajes de KND: los chicos del barrio.