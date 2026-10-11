Mundial de los Tecladistas, otro invento argentino: cómo es el torneo de cumbia que arrasa en las redes

El Mundial de Tecladistas, una propuesta impulsada por el canal de streaming Sin Miedo, está causando furor en las redes sociales. Se trata de una competencia similar a las batallas de freestyle, donde músicos de la escena de la cumbia argentina se enfrentan en duelos individuales de habilidad, creatividad y ritmo. Los seguidores votan para decidir quién avanza de ronda, y el teclado se convierte en el protagonista de la competencia.
El formato remite a los torneos deportivos. Los tecladistas compiten de manera individual y presentan sus mejores punteos y recursos musicales. Los seguidores participan mediante votaciones en redes sociales, y ese resultado determina quién pasa a la siguiente ronda.
El proyecto llamó la atención porque convierte al teclado, uno de los instrumentos fundamentales de la cumbia, en protagonista absoluto. Los enfrentamientos ponen a prueba la técnica de los músicos y también su capacidad para interpretar, improvisar y conectar con el público.
El torneo coronó al tecladista de mala Fama y regresó con una segunda temporada
La primera edición tuvo como ganador a Tobi Valenzuela, tecladista de Mala Fama, quien superó a El Mudo en la final, mientras que el tercer puesto quedó en manos de El Apache Ness. Entre los participantes también se destacaron Agus La Kuppe, Vale García, Laucha Larsen, Cristian Galarza y El Chili.
El fenómeno regresó con una segunda temporada, otra vez con duelos y votaciones en redes sociales. La competencia generó conversación entre aficionados de la cumbia y músicos.
El torneo puso el foco en los tecladistas y reivindicó su papel como protagonistas de la música tropical. La experiencia muestra que las batallas musicales pueden convertirse en un espectáculo masivo en internet.
El Mundial de los Tecladistas llegó a Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro causan furor con un insólito cruce hecho con IA
Un video creado con inteligencia artificial enfrentó a los referentes políticos Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en un duelo de teclados a través de la plataforma X. El contenido se viralizó a pocos días de la contienda electoral en Brasil y trasladó el debate público al terreno del humor gracias a la parodia del famoso certamen musical.
La pieza audiovisual imita una competencia real producida por creadores de contenido en Argentina. En las imágenes, ambos referentes políticos aparecen con sus respectivos instrumentos y simulan una disputa de habilidades rítmicas ante el público.
La comunidad digital transformó la publicación en un acto de elección paralela. Los internautas votaron por su participante favorito y llenaron la plataforma de mensajes con apreciaciones sobre el desempeño escénico de los protagonistas.
En este contexto, un espectador sentenció el resultado del enfrentamiento ficticio. "¡Ganó claramente Lula! A Flávio le faltó actitud", afirmó el usuario en alusión al senador brasileño. A su vez, otro comentario reforzó esa postura: "Jajajaja, gana Lula porque tiene mucha calle".