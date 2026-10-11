Mundial de los Tecladistas, otro invento argentino: cómo es el torneo de cumbia que arrasa en las redes

En un formato similar a las batallas de freestyle, músicos de la escena tropical se enfrentan mano a mano con sus mejores punteos y el público decide con su voto. Tobi Valenzuela, tecladista de Mala Fama, ganó la primera edición.

El Mundial de los Tecladistas ya va por su segunda edición.

El Mundial de Tecladistas , una propuesta impulsada por el canal de streaming Sin Miedo, está causando furor en las redes sociales. Se trata de una competencia similar a las batallas de freestyle, donde músicos de la escena de la cumbia argentina se enfrentan en duelos individuales de habilidad, creatividad y ritmo . Los seguidores votan para decidir quién avanza de ronda, y el teclado se convierte en el protagonista de la competencia.

Repartidores golpearon, desnudaron y ataron a un árbol a un presunto ladrón de motos en Quilmes

El formato remite a los torneos deportivos. Los tecladistas compiten de manera individual y presentan sus mejores punteos y recursos musicales. Los seguidores participan mediante votaciones en redes sociales, y ese resultado determina quién pasa a la siguiente ronda.

El proyecto llamó la atención porque convierte al teclado, uno de los instrumentos fundamentales de la cumbia, en protagonista absoluto. Los enfrentamientos ponen a prueba la técnica de los músicos y también su capacidad para interpretar, improvisar y conectar con el público.

La primera edición tuvo como ganador a Tobi Valenzuela, tecladista de Mala Fama , quien superó a El Mudo en la final, mientras que el tercer puesto quedó en manos de El Apache Ness . Entre los participantes también se destacaron Agus La Kuppe , Vale García , Laucha Larsen , Cristian Galarza y El Chili .

"Viva Argentina" Porque en nuestro país crearon el "Mundial de Tecladistas": guerra de cumbianchas, hinchadas y riñas. pic.twitter.com/6gc4Az3v18

El fenómeno regresó con una segunda temporada, otra vez con duelos y votaciones en redes sociales. La competencia generó conversación entre aficionados de la cumbia y músicos.

El torneo puso el foco en los tecladistas y reivindicó su papel como protagonistas de la música tropical. La experiencia muestra que las batallas musicales pueden convertirse en un espectáculo masivo en internet.

El Mundial de los Tecladistas llegó a Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro causan furor con un insólito cruce hecho con IA

Un video creado con inteligencia artificial enfrentó a los referentes políticos Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en un duelo de teclados a través de la plataforma X. El contenido se viralizó a pocos días de la contienda electoral en Brasil y trasladó el debate público al terreno del humor gracias a la parodia del famoso certamen musical.

La pieza audiovisual imita una competencia real producida por creadores de contenido en Argentina. En las imágenes, ambos referentes políticos aparecen con sus respectivos instrumentos y simulan una disputa de habilidades rítmicas ante el público.

URGENTE: TSE cancela as eleições do dia 25 e a decisão será no Mundial de Teclados. pic.twitter.com/J3QfAHozef — Felipe Sousa | AI PM (@felipcsousa) October 10, 2026

La comunidad digital transformó la publicación en un acto de elección paralela. Los internautas votaron por su participante favorito y llenaron la plataforma de mensajes con apreciaciones sobre el desempeño escénico de los protagonistas.

En este contexto, un espectador sentenció el resultado del enfrentamiento ficticio. "¡Ganó claramente Lula! A Flávio le faltó actitud", afirmó el usuario en alusión al senador brasileño. A su vez, otro comentario reforzó esa postura: "Jajajaja, gana Lula porque tiene mucha calle".