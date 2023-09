Raphael Dufort, otra de las víctimas de Aníbal Lotocki, denunció penalmente al cirujano

Yalet comentó que cuando comenzó a indagar el caso de Dufort y sucesivas víctimas, entendió que se trataba de una mala praxis y que se podría calificar como "intento de homicidio, una intención escondida, o un resultado que del tipo 'no me importa, yo sé que la gente se va a morir', en pos de tener un lucro extraordinario".

"Esta persona ganó cientos de miles de dólares por mes, y atendía a mas de 30 pacientes por día, lo que ocurre en este caso particular, es lo mismo que ocurrió en todos los casos particulares", reveló.

El letrado hizo hincapié en que si bien hay causas que prescribieron, las existentes quedan "como un antecedente negativo en el ámbito de la practica médica". En ese sentido enumeró que Lotocki no poseía ni conocimientos, ni tenía las condiciones necesarias para operar.

"Estamos hablando de un cirujano que no tenía la capacidad ni el conocimiento dentro de lo que es la cirugía plástica, introdujo veneno en los cuerpos. Está probado en el caso de Silvina Luna, y del resto de los pacientes que padecen insuficiencia renal, hipercalcemia". Además, dijo que intervenía a los pacientes en departamentos y clínicas no habilitadas, sin los instrumentos correspondientes.

"Raphael se esta muriendo cada día", explicó sobre su cliente, y luego detalló que su salud se está deteriorando. En ese contexto, mostró los análisis médicos y dijo que los resultados "son catastróficos" a la hora de pensar una expectativa de vida. "Es el pasaje a una muerte lenta", coincidió el letrado con Diego Brancatelli.

"Hay 700 víctimas identificadas, Burlando está haciendo un gran trabajo". Por último anunció que en el día de mañana habrán varias denuncias todo el arco mediático que tendrán una reunión en la sede de actores.

El calvario que vive Raphael Dufort luego de operarse con Aníbal Lotocki

El productor Raphael Dufort recordó que su primera operación con Aníbal Lotocki fue en 2008 para hacerse una intervención quirúrgica en la nariz. Sin embargo, el médico, junto a su secretaria lo intentaron convencer para que se haga otras operaciones.

“Su secretaria me presentó como un catálogo de operaciones de cirugías plásticas y me dijo que la última novedad en el hombre era el alargamiento y engrosamiento del pene. La verdad quedé medio descolocado, le dije que no necesitaba de eso, pero me fue proponiendo otras cosas y me convenció porque me dijo que a los 6 o 7 meses se iba a ir y como estaba por estrenar un espectáculo necesitaba estar bien físicamente”, se sinceró.

Según relató el uruguayo en diálogo con C5N, luego de que se hizo la intervención en la nariz estuvo un mes con esa zona roja y “él me decía que era normal”. “A los tres meses se me abrió y empecé a supurar. Fui a dermatólogos y estuve un año y medio. Tenía agujeros, un cráter hundido. Los brazos están deformes”, aseguró.

Tras ello, volvió a la Argentina para que Lotocki lo opere para que le saque el producto: “Estuve tres días para encontrarlo porque nunca me atendía el teléfono y cuando di en el lugar lo esperé 10 horas hasta que apareció y todo lo resolvía con un ‘es una pavadita esto’. A este hombre lo quiero preso quiero que pague cada dolor, pero tampoco le deseo ni el 1% de lo que nosotros llevamos de ese dolor. Es un calvario para todos y hay gente que ya se ha suicidado lamentablemente”.