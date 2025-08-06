6 de agosto de 2025 Inicio
Quini 6: resultados del sorteo 3.293 del miércoles 6 de agosto de 2025

Conocé todos los detalles de este popular juego: los números, los ganadores, el pozo millonario y el próximo monto.

Por
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 6 de agosto de 2025.

Como todos los miércoles se realizó el sorteo del Quini 6 en Argentina. Los resultados y los ganadores ya se conocen, al igual que el pozo millonario y todos los detalles de este popular juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Resultados del Loto Plus del miércoles 6 de agosto de 2025.
Loto Plus: resultado del sorteo 3802 del miércoles 6 de agosto de 2025

El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 6 de agosto de 2025

Números ganadores: 00 - 18 - 26 - 29 - 32 - 42

6 aciertos: vacante. Premio: $803.307.859

5 aciertos: 30 ganadores. Premio: $787.436,40

4 aciertos: 1.286 ganadores. Premio: $5.510,83

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 6 de agosto de 2025

Números ganadores: 07 - 22 - 25 - 27 - 38 - 45

6 aciertos: vacante. Premio: $1.117.664.453

5 aciertos: 20 ganadores. Premio: $1.181.154,60

4 aciertos: 1.658 ganadores Premio: $4.274,38

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 6 de agosto de 2025

Números ganadores: 16 - 24 - 33 - 34 - 40 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $1.681.471.181

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 6 de agosto de 2025

Números ganadores: 04 - 11 - 27 - 32 - 41 - 45

5 aciertos: 86 ganadores. Premio: $2.464.796,09

Pozo extra: resultado del miércoles 6 de agosto de 2025

6 aciertos: 1.342 ganadores. Premio $78.241,43

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.294 del Quini 6 se realizará el domingo 10 de agosto a las 21.15. Pozo estimado: $8.500 millones.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo, consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo que modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Emergencia pediátrica

Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Emergencia pediátrica

Hace 15 minutos

Hace 15 minutos
Quini 6: resultados del sorteo 3.293 del miércoles 6 de agosto de 2025

Hace 33 minutos

Hace 33 minutos
La cantante pop de 33 años realizó un show en San Juan.

Detuvieron al presunto autor de la amenaza de bomba al show de Lali en San Juan

Hace 53 minutos
Chicho Serna se despidió de Boca.

Chicho Serna habló por primera vez tras su salida de Boca: "Esto ya tuvo su fin"

Hace 1 hora
La legisladora se expresó en su cuenta de X.

María Eugenia Vidal criticó la alianza LLA-PRO en CABA: "No voy a ceder mis convicciones por un cargo"

Hace 1 hora