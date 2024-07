Quién fue Oscar Ragni, el "padre de Plaza de Mayo" que falleció sin poder encontrar a su hijo

Madres de Plaza de Mayo comunicó su muerte, a los 94 años. Vivía en Neuquén y era un histórico militante por los derechos humanos. No pudo hallar a Oscar Alfredo, desaparecido en diciembre de 1976.

Además de militar en la Asociación junto a su esposa, Inés Rigo, Ragni fundó la Corriente de Militantes de Derechos Humanos. La actual casa de las Madres de Neuquén, ubicada en Mascardi 55, funciona en lo que anteriormente era el comercio de su familia.

Su hijo Oscar, estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional de La Plata, fue secuestrado por un grupo de tareas el 23 de diciembre de 1976, mientras visitaba a sus padres en Neuquén por Navidad. El caso se juzgó junto a otros 16 en 2008 y se convirtió en la primera condena por delitos de lesa humanidad en la región.

Oscar Ragni, padre de Plaza de Mayo de Neuquén Ragni fue despedido en redes por agrupaciones de derechos humanos. Instagram @oscarkcholivera

"Nunca jamás pedimos la muerte de nadie. Siempre quisimos tenerlos presentes para que ellos digan la verdad, no para vengarnos. La prisión de algunos significa actuar como corresponde, de acuerdo con la Justicia; es lo único que tenemos", aseguró en ese momento, según reportó Río Negro.

Este año también declaró y participó de inspecciones oculares durante el octavo juicio por delitos de lesa humanidad, donde se juzga al exjuez federal Pedro Laurentino Duarte y al exfiscal Víctor Ortiz, quienes ocupaban esos cargos durante la última dictadura cívico militar.

"Los desaparecidos no están muertos: están acá, están en todos lados, no hay ley que los pueda matar. No hay justicia sin verdad y la verdad está oculta", aseguró. Ragni será despedido este jueves con un velatorio que se realizará en la ciudad de Neuquén.