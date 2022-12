Quién es Luis Gallo, padrastro de Renzo, detenido por el asesinato del nene de 4 años en Berazategui

La médica que realizó los estudios encontró distintos hematomas en el cuerpo de Renzo que no podrían haberse originado por una caída en el baño. La fiscal Gabriela Mateos ordenó la detención de la madre y el padrastro del niño, que quedaron acusados de "homicidio agravado por el vínculo".

Quién es Luis Gallo, el detenido por el crimen de Renzo

Luis Alberto Gallo, de 40 años, estaba en pareja con Victoria Godoy hace poco más de un año y convivía con ella y sus cinco hijos. Daniela Wilhelm, hermana del padre biológico de Renzo, denunció a través de las redes sociales que Gallo les impedía el contacto con sus sobrinos.

"Cuando se juntó con ese hdp no los dejó venir nunca más, no nos dejaba que los llevemos a pasar, a buscar, no dejaba que compartan los cumpleaños con nosotros, con sus primos, nada. Cuando íbamos a verlos, y si nos permitía, siempre tenia que estar él", aseguró.

La Fiscalía no descarta que la mujer fuera víctima de violencia de género y en ese contexto hubiera sido amenazada de alguna manera por el hombre. Para eso serán clave las declaraciones testimoniales que ambos podrían brindar en las próximas horas.

En su perfil de Facebook, Gallo se presentaba como oriundo de Berazategui y soltero. También se identificaba con una polémica frase: "Si ocultás es porque escondés, si escondés es porque fingís y si fingís es porque no te querés".