Quién es Jorge Messi, la figura fundamental que acompañó a Lionel en cada paso de su carrera futbolística

Desde Rosario a Barcelona, reservado y lejos de la polémica, estuvo junto a su hijo en los momentos clave de su vida y carrera profesional. Durante los últimos días, su estado de salud preocupó a los fanáticos tras ver a la Pulga romper en llanto durante el partido con Argelia.

En la goleada de Argentina en su debut contra Argelia en la Copa del Mundo 2026 , la emoción y las lágrimas de Lionel Mess i sorprendieron a los fanáticos. Tiempo después se confirmó que Jorge Messi , su padre, atraviesa un problema de salud grave.

Se trata de un hombre fundamental en la carrera de la Pulga: conocido por ser su papá y representante, acompañó a su hijo durante sus primeros pasos en Rosario hasta llegar al Barcelona: el resto es historia.

Jorge Horacio Messi nació el 1 de enero de 1958, llevaba una vida tranquila junto a su esposa Celia María Cuccittini en Rosario, donde criaban a sus cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol y era supervisor en una fábrica siderúrgica. Sin embargo, su vida dio un vuelco rotundo al dedicarse por completo a la carrera de Lionel.

"La Pulga" dio sus primeros pasos en el fútbol en Grandoli y Newell's Old Boys , en Rosario. Sin embargo, la familia no podía costear un tratamiento de hormonas de crecimiento para Lionel, que tampoco quiso costear River. Ante esta situación, llevó a Jorge buscar la respuesta fuera del país en otros clubes del mundo.

Así la historia comenzó a escribirse en España, donde el Barcelona podía costear el tratamiento y donde Lionel brilló durante 20 años desde el año 2000 hasta 2021. La figura de Jorge se consolidó con el correr de los años junto a su hijo , no sólo era su padre, sino también su representante y la persona que negociaba con el club y sus futuros traspasos, tanto en el París Saint-Germain en Francia, como en el Inter Miami CF en Estados Unidos.

A pesar de mantener una figura fuera de las polémicas y con un perfil bajo nunca dudó a la hora de defender a su hijo en redes sociales en su cuenta de Instagram @jorge.sole. También compartió imágenes junto a su familia, y sobre el triunfo de la Selección argentina en el Mundial Qatar 2022: "Y al final de la historia los héroes se quedaron con el ansiado trofeo", compartió con una foto del equipo completo.

El apoyo de la familia de Messi al capitán de la Selección tras pasar "días difíciles"

Después de la victoria por 3 a 0 de Argentina ante Argelia en el estadio de Kansas, Antonela Roccuzzo celebró el triunfo albiceleste en el debut del Mundial 2026 y dedicó unas sentidas palabras para Lionel Messi, quien demostró su gran nivel con un triplete para convertirse en el máximo goleador en la historia de la competición junto con Miroslav Klose.

"Vamos Argentina, con vos siempre, Leo Messi. ¡Sos increíble!”, expresó en su cuenta de Instagram. En compañía de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, la rosarina se mostró en los accesos internos del complejo con el fin de acomodarse en el sector exclusivo asignado a los familiares de la delegación de la Selección argentina.

La sentida declaración pública de la rosarina, que rápidamente se volvió viral entre los hinchas, funcionó como una fuerte carta de aliento en las redes sociales. Se dio en tiempos en los que Messi reconoció que vive un mal momento personal en estas últimas semanas.

Qué dijo Messi sobre su llanto tras convertir con Argentina

El estreno de la Selección argentina en la Copa del Mundo no solo dejó una sólida victoria por 3-0 ante Argelia, sino también una de las postales más conmovedoras del certamen. La figura del encuentro fue Messi, quien se encargó de firmar las tres goles que sentenciaron el debut del combinado nacional.

Sin embargo, más allá de su nivel técnico dentro del campo de juego, el capitán capturó la atención del planeta entero al quebrar en llanto inmediatamente después de abrir el marcador cuando apenas transcurrían 17 minutos de la etapa inicial.

La apertura del marcador llegó a través de un potente disparo de media distancia con el que el astro rosarino destrabó el encuentro. Lejos de festejar con su habitual euforia, las cámaras de la transmisión capturaron el rostro del futbolista visiblemente conmovido y con lágrimas en los ojos, algo completamente inusual en él. Ante la enorme repercusión que generó ese instante de vulnerabilidad, un cronista aprovechó la posterior rueda de prensa para preguntar sobre las razones profundas de su angustia en pleno partido.