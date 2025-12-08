Brutal ataque a traición a un profesor de kickboxing en un gimnasio de Carmen de Areco

La víctima sufrió fracturas en el pómulo derecho y en el maxilar derecho. El conflicto se originó días antes por mensajes de WhatsApp a raíz de quejas por desorden en el lugar.

Una violenta pelea se produjo a principios de diciembre en un gimnasio de la localidad bonaerense de Carmen de Areco , donde Alexander Acuña (35), un profesor de kickboxing y taekwondo, fue atacado a traición por un cliente. La víctima sufrió graves lesiones que requerirán varias intervenciones quirúrgicas.

La agresión ocurrió el pasado 3 de diciembre y fue perpetrada por un joven identificado con las iniciales P.P., cliente del gimnasio que asistía para realizar entrenamiento con pesas. El conflicto, que escaló a la violencia física, se originó días antes a raíz de quejas por desorden en el lugar . P.P. acusó a Acuña de exponerlo ante el dueño del establecimiento.

El conflicto se manifestó inicialmente a través de mensajes de WhatsApp que incluían amenazas por parte del agresor . En el intercambio, Acuña negó haber hecho comentarios malintencionados: "Pero yo no dije nada d los ejercicios man...! solo q luego tu e acomodar todo, no m cuesta nada! Pero si lo hacemos en equipo mucho mejor (sic)", escribió el profesor.

Las amenazas se hicieron más explícitas en las respuestas del agresor, que buscaba un enfrentamiento directo. A esto, Acuña intentó desescalar la situación e invitó a resolver la disputa de manera deportiva: "Yo no peleo amigo. Yo ago deporte. Querés pelear con migo? Preparate! Y nos vemos en un ring! O jaula!! Pero yo no peleo en la calle ni en ningún otro lugar. En un ring peleo yo amigo con un juego referí, bien legal. Aparte no era para que te pongas así (sic)".

Ambos sujetos se encontraron en el gimnasio el día del ataque. Las imágenes de seguridad muestran a Acuña invitando a P.P. a subirse a un ring y ofreciéndole guantes de boxeo, diciendo: "Vení, amigo, toma, vos que querés pelear. Vamos a pelear" . P.P. ignoró la invitación y continuó haciendo ejercicios con mancuernas.

BRUTAL AGRESIÓN EN UN GIMNASIO DE CARMEN DE ARECO: LA VÍCTIMA SUFRIÓ FRACTURAS , () – Varias fracturas sufrió un boxeador en un gimnasio de la ciudad de Carmen de Areco luego de haber sido agredido de manera brutal por un vecino… pic.twitter.com/1tqEs2upzi

El profesor de kickboxing tomó su teléfono y, supuestamente para pedir al personal que el agresor no asistiera más debido al hostigamiento, se dio vuelta. Fue en ese momento que P.P. aprovechó la distracción para golpearlo a traición en la cabeza, derribándolo. En el video se escucha a Acuña recriminarle: “Vos viniste acá a prepotearme”.

Mientras Acuña estaba inconsciente sobre un banco, el agresor continuó golpeándolo y lo arrojó al piso, donde le propinó patadas. Durante la agresión, se escuchó a P.P. increpar a la víctima: “A que no te la bancas salame. Parate, dale parate ¿Tan piola sos?”.

Acuña sufrió fracturas en el pómulo derecho y en el maxilar derecho, requiriendo intervenciones quirúrgicas especializadas en San Nicolás. La causa por lesiones graves quedó a cargo de la UFI 4 de Mercedes y la ayudantía fiscal de Carmen de Areco. El agresor fue notificado de la causa en su contra, pero permanece en libertad. La familia de la víctima inició una campaña de colaboración para costear los gastos médicos y de traslado.