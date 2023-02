Quién era la mujer policía que murió baleada en el subte

La Policía de la Ciudad baleada en la estación de subte de la línea C en Retiro murió después de ser baleada por un delincuente que le robó el arma reglamentaria durante un incidente en el lugar.

Así detuvieron al asesino de la mujer policía en la línea C de subte

La agente, de 35 años, se unió a la Policía de la Ciudad proveniente de la Policía Federal, con el traspaso de los efectivos que trabajaban en las comisarías. En la actualidad, pertenecía a la División Línea C, D, E, H y Premetro de la Policía de las Ciudad.

Además, era madre de dos hijos, una adolescente de 13 años y un niño de 5 años, informó Télam.

Qué sucedió en el subte de la línea C donde murió una mujer policía

Según las fuentes, el hecho ocurrió cuando el agresor identificado como Oscar Gustavo Valdez, de 30 años, se bajó del subte en la estación Retiro y discutió con un empleado de EMOVA.

En ese instante, la mujer policía intentó intervenir forcejearon con Valdez y este logró quitar a el arma reglamentaria, una pistola 9 milímetros, empezó a efectuar una serie de disparos.

Salazar recibió dos tiros, uno que le impactó en el pecho y otro que le produjo un roce en la zona del cuello, pese que llevaba colocado su chaleco antibalas, según revelaron las fuentes. La oficial fue asistida primero por médicos del Same y luego fue trasladada en helicóptero y en un operativo de emergencia al Hospital Churruca.

En un primer parte médico, fuentes de la Policía de la Ciudad informaron que fue asistida en el “shock room”, ingresó al quirófano por una herida de arma de fuego en la región de tórax y cuello, que se encontraba con compromiso de pulmón izquierdo y que su cuadro era “crítico y de pronóstico reservado”.

Sin embargo, pasadas las 12.30, las mismas fuentes de la fuerza porteña confirmaron que Salazar no pudo recuperarse y falleció por la gravedad de las lesiones.

Los voceros policiales y el titular del SAME porteño, Alberto Crescenti indicaron que un empleado de la empresa concesionaria Emova también resultó con una herida leve por el roce de otro de los disparos. “Tenemos también un herido civil, personal de Metrovías. Me están avisando que recibió como una especie de raspón superficial, no corre peligro y lo estamos trasladando al Hospital Fernández”, explicó el médico.