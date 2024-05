Qué tradiciones o costumbres son las que más se ven en una oficina de trabajo

Hay diferentes actitudes y comportamientos que son esenciales en los espacios laborales para que haya una armonía y no incomodemos a un compañero. Conocé de cuáles se trata.

En los lugares de trabajo, es importante tener una armonía para que el ambiente laboral sea el adecuado y que tus actitudes no invadan a un compañero o lo hagan sentir incómodo. En este sentido, existen una serie de tradiciones y costumbres que, podría decirse, es importante mantener en una oficina de trabajo.

Es por eso que a continuación, repasaremos algunas reglas de comportamiento que se deben respetar en una oficina de trabajo o en cualquier espacio laboral.

Cuáles son las principales tradiciones que hay en una oficina de trabajo

Respetar el espacio

Es un lugar en donde se pasan muchas horas, aunque, no es tu casa. En este sentido, se debe evitar hacer las cosas que no harías en tu hogar: arrojar basura, poner los pies sobre un escritorio o mesa, etc.

Cuidar los alimentos que llevas al escritorio

Puede llevar tu comida a tu escritorio, sin embargo, tienes que evitar que los alimentos que llevas, invadan el espacio de un compañero.

Prestar atención a tus compañeros

Es importante que si alguno de tus compañeros quiere transmitirte algo -sobre todo si tiene que ver de manera directa con tu trabajo- estar atento a lo que te dicen y no tener actitudes como estar mirando el celular cuando te hablan.

Prestar atención al volumen de la música

Si te gusta escuchar música porque te hace compañía mientras estás trabajando, es importante que utilices auriculares para no molestar a los demás. Si desconcentrás a otros, puede perjudicarlos, por lo tanto, mantente tranquilo.

No gritar

Es importante no gritar, aunque, tengas que decirle algo a algún compañero es importante que te acerques para que lo hables personalmente. Si no querés levantarte, podés utilizar alguna de las aplicaciones para comunicarse.

Respetar la privacidad de tus compañeros

Es normal que entres en confianza con alguna de las personas que comparten tanto tiempo con vos, pero no debes tomarte atribuciones indeseables que pueden incomodar a un compañero.

Organizar el espacio de trabajo

Tenés que sentirte cómodo en tu lugar de trabajo, el mismo debe estar organizado para que sea un espacio feliz e inspirador. Mantener el orden fundamental.

Usar las “palabras mágicas”

Utiliza las palabras mágicas que son “por favor”, “permiso” y “gracias”. La educación es una excelente virtud en las personas y es además una característica para mantener armonía.