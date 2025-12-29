29 de diciembre de 2025 Inicio
Fue líder de los boy scout y nadie sospechaba de él, pero fue un asesino en serie y lo descubrieron por sus cartas particulares: quien es

El caso comenzó a tomar forma pública a partir de una serie de crímenes que, aunque separados en el tiempo, mostraban un patrón claro de control, planificación y sadismo.

Uno de los asesinos en serie más reconocidos en Estados Unidos

  • Dennis Rader asesinó a al menos 10 personas entre 1974 y 1991 en Kansas.
  • Se autodenominó BTK por su método: atar, torturar y matar a sus víctimas.
  • Llevaba una vida pública aparentemente normal como funcionario, padre y miembro activo de la iglesia.
  • Reapareció en 2004 tras años de silencio, reactivando la investigación. Fue identificado en 2005 por un error digital vinculado a un disquete.

Durante décadas, Dennis Rader logró sostener una doble vida que desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. En apariencia, era un ciudadano ejemplar: líder de los Boy Scouts, empleado municipal, esposo y padre de familia en Wichita, Kansas. Nadie en su entorno cercano sospechaba que detrás de esa fachada disciplinada se escondía uno de los asesinos en serie más metódicos y perturbadores de Estados Unidos.

Por un día no habrá ola de calor en el AMBA: cuál es la explicación técnica

Lo que terminó diferenciando a este asesino de otros fue su necesidad de reconocimiento. A través de cartas privadas enviadas a medios de comunicación y a la policía, el autor de los crímenes buscó provocar, desafiar y demostrar su supuesta superioridad intelectual, dejando pistas que más tarde resultarían decisivas.

Cuál es la historia de Dennis Rader, el criminal que aterrorizó Wichita durante años

Dennis Rader

El caso de Dennis Rader, conocido como el asesino BTK por las siglas de Bind, Torture, Kill (atar, torturar, matar), es uno de los más escalofriantes de la historia criminal de Estados Unidos por el contraste entre su vida pública y sus crímenes.

Rader asesinó al menos a 10 personas entre 1974 y 1991 en el estado de Kansas, mientras llevaba una vida aparentemente normal como empleado municipal, padre de familia y activo miembro de su iglesia. Durante años, su identidad permaneció oculta, lo que generó un clima de terror sostenido en la comunidad.

El asesino se caracterizaba por una planificación meticulosa, acechando a sus víctimas durante semanas antes de atacarlas en sus propios hogares. Además, mantuvo una relación directa con los medios y la policía mediante cartas provocadoras, en las que describía los crímenes y se burlaba de los investigadores, alimentando su notoriedad pública. Tras un largo período de silencio, Rader reapareció en 2004 con nuevos mensajes, lo que reactivó una investigación que ya parecía estancada.

Su captura se produjo en 2005, cuando un error tecnológico (el uso de un disquete rastreable) permitió a la policía identificarlo. Tras su arresto, Dennis Rader confesó los asesinatos con frialdad y detalle, y fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional.

El caso se convirtió en un símbolo de cómo un asesino serial puede ocultarse durante décadas bajo una identidad común, y de la importancia de los avances tecnológicos en la resolución de crímenes complejos.

