Qué santa se celebra este martes 1 de octubre

Cuál es la santa que se celebra este martes 1 de octubre

Este 1 de octubre se celebra a Santa Teresita del Niño Jesús quien siguió los pasos de su hermana para convertirse en carmelita descalza.

Quién fue Santa Teresita del Niño Jesús

Santa Teresa del Niño Jesús fue una religiosa carmelita descalza francesa que siguió los pasos de su hermana Paulina en su camino espiritual. Desde muy joven decidió unirse al monasterio de las Carmelitas Descalzas de Lisieux y, luego de pasar varios años en el convento, asumió como maestra de santidad en Cristo.

Durante gran parte de su vida dedicó a enseñar la perfección cristiana a través de la espiritualidad y, durante ese tiempo, demostró que era posible alcanzar una profunda conexión en beneficio de las almas y el crecimiento de la iglesia.

En su autobiografía, detalla: "Siempre he deseado ser una santa, pero, por desgracia, siempre he constatado, cuando me he parangonado a los santos, que entre ellos y yo hay la misma diferencia que hay entre una montaña, cuya cima se pierde en el cielo, y el grano de arena pisoteado por los pies de los que pasan. En vez de desanimarme, me he dicho: el buen Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por eso puedo, a pesar de mi pequeñez, aspirar a la santidad; llegar a ser más grande me es imposible, he de soportarme tal y como soy, con todas mis imperfecciones; sin embargo, quiero buscar el medio de ir al Cielo por un camino bien derecho, muy breve, un pequeño camino completamente nuevo. Quisiera yo también encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, porque soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección".

SANTA TERESITA1.jpeg

Nacida en la ciudad francesa de Alençon, esta santa fue educada por sus hermanas, sobre todo por la segunda, ya que con apenas 5 años perdió a su madre. También fue fundamental en su crianza el padre por quien ella siempre tuvo un amor infinito ya que le inculcó ternura materna y paterna a la vez. Su progenitor le enseño a amar la naturaleza, a rezar, a amar y a ayudar a los pobres. A pesar de esto, sufrió mucho cuando su hermana -quien era como una madre- abandonó el hogar para ingresar al monasterio como carmelita.

Con apenas 15 años ya tenía claro lo que quería para su vida: ir al Carmelo. Sin embargo, al ser menor de edad no se lo permitían, entonces, decidió viajar a Roma para pedirle al Papa que la dejaran ingresar. La máxima autoridad de la Iglesia Católica la miró a los ojos y le dijo: "Entraréis, si Dios lo quiere". Al ingresar al Carmelo conoció dos misterios: la infancia de Jesús y su pasión; y fue por eso que solicitó llamarse sor Teresa del Niño Jesús y de la Santa Fe.

A los 23 años se enfermó de tuberculosis y falleció a los 25 años el 30 de septiembre de 1897. Desde aquel entonces se la reconocer como la patrona de las Misiones y fue proclamada doctora de la Iglesia por el Papa Juan Pablo II en 1977.

Qué otros santos se celebran el 1 de octubre

Además de Santa Teresita del Niño Jesús, este 1 de octubre se celebran los siguientes santos:

San Bavón de Gante

San Geraldo Edwards

San Nicecio de Tréveris

San Piatón de Seclin

San Romano el Melodo

San Wasnulfo

Beato Álvaro Sanjuán Canet

Beato Antonio Rewera

Beata Florencia Caerols Martínez

Beato Juan Robinson

Beato Luis María Monti

Qué santos se celebran en octubre 2024

Santoral Católico: