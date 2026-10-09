Integran una red internacional con presencia en Argentina y documentan la llegada de camiones a los frigoríficos. Qué reclaman y por qué sus acciones buscan abrir un debate sobre el consumo de carne.

Qué pasa antes de la faena: las vigilias que buscan mostrar lo que el consumidor no ve.

Cuando un camión con animales llega a un frigorífico, un grupo de activistas puede estar esperándolo con agua y celulares. Son las llamadas vigilias: encuentros para registrar lo que sucede antes de la faena y mostrar una parte de la producción de carne que suele quedar fuera de la vista del consumidor.

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Las acciones son impulsadas por Animal Save Movement, una red internacional con presencia en Argentina. Según la organización, sus integrantes se acercan a los vehículos sin bloquear su ingreso, intentan ofrecer agua a los animales y toman fotografías y videos que luego utilizan para difundir sus reclamos.

El objetivo de estos encuentros es cuestionar la relación entre los hábitos de consumo y la explotación a la que son sometidos los animales en el sistema alimentario. Para quienes participan, registrar ese momento permite visibilizar a cada animal como un individuo sintiente y poner en discusión la relación que existe entre los animales de compañía y las demás especies.

"Cuando alguien ve a un perro o a un gato, reconoce de inmediato a un individuo con personalidad, emociones y ganas de vivir. Sin embargo, al mirar a una vaca o a un pollo, la sociedad nos enseñó a verlos solo como alimento. Nuestro objetivo es romper esa desconexión y mostrar que todos los animales, sin importar su especie, sienten dolor, buscan refugio y quieren vivir ", explicó Sebastián Sierra, coordinador de Prensa y Comunicación para Latinoamérica del movimiento.

“Lo que hacemos es abrir una puerta que suele estar cerrada: mostrar quién es el animal que hay detrás del producto y dejar que cada persona se haga sus propias preguntas sobre lo que consume”, agrega. Las imágenes son una herramienta para difundir esa posición y promover cambios en los hábitos alimentarios.

La organización impulsa el veganismo y reclama que los animales dejen de ser considerados objetos o propiedad. Entre sus planteos figura el reconocimiento como sujetos de derecho bajo la figura de personas no humanas, una propuesta que sus integrantes vinculan con el rechazo a la explotación animal.

Su postura también excede las mejoras en las condiciones de crianza y transporte. “Creemos que el futuro va por ahí: en cuestionar el uso de los animales y luchar contra la explotación animal, no solamente en intentar hacer un poco menos cruel una industria que sigue dependiendo de criar y matar animales”, sostiene Sierra.

De Canadá a Argentina: el movimiento del que participaron Joaquin Phoenix y Moby

El antecedente de la red fue Toronto Pig Save, creado en Canadá en diciembre de 2010. Su cofundadora, Anita Krajnc, cuenta que comenzó a observar los camiones que trasladaban cerdos al matadero mientras paseaba con su perro. Esa experiencia dio origen a las vigilias que después se extendieron a otros países.

Entre quienes participaron de estas acciones aparecen Joaquin Phoenix, protagonista de Joker, la actriz Rooney Mara y el músico Moby. La presencia de figuras del cine y la música contribuyó a la difusión de los encuentros y de los reclamos del movimiento por los derechos animales.

En Argentina, la organización informa que realizó vigilias en La Plata y Morón, y que tiene grupos en otras localidades. Entre las actividades mencionadas figura un encuentro frente al frigorífico Frigolar, en La Plata, relacionado con el caso de 27 vacas rescatadas durante una investigación por presunto maltrato animal.

Según el material difundido por el movimiento, los animales fueron trasladados al refugio Rescate Equino Cinco Corazones. El caso también motivó una disputa judicial por su restitución, por lo que el rescate y su alojamiento deben distinguirse de una resolución definitiva sobre su destino.

Animal Save Movement prepara para noviembre una jornada en ese refugio, centrada en las historias de animales rescatados. Según sus organizadores, la actividad incluirá el caso de las vacas y buscará trasladar a ese espacio la discusión sobre el consumo y el trato a los animales que plantean frente a los frigoríficos.