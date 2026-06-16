16 de junio de 2026 Inicio
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Cuáles son los requisitos para los talleres mecánicos que quieran funcionar como centro para la VTV en 2026

El sistema busca simplificar los procesos administrativos y facilitar el acceso desde cualquier punto del país, sin necesidad de realizar gestiones presenciales.

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La medida se formalizó con el Decreto 139/2026

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.

Gobierno de Buenos Aires
  • La nueva VTV podrá realizarse en talleres y concesionarias habilitadas.
  • Los centros deberán inscribirse en un registro nacional.
  • Será obligatorio contar con equipamiento y personal especializado.
  • Si el vehículo aprueba la inspección, recibirá la oblea y el certificado oficial.

El Gobierno nacional puso en marcha una profunda reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) con la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. La medida, oficializada mediante la Resolución 32/2026, busca descentralizar los controles vehiculares y ampliar la oferta de centros habilitados para realizar las inspecciones obligatorias.

La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo.
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A partir de este nuevo esquema, los conductores ya no dependerán exclusivamente de las tradicionales plantas verificadoras, ya que podrán efectuar el trámite en talleres mecánicos, concesionarias e importadores que se encuentren debidamente inscriptos y autorizados por el registro nacional. El objetivo es agilizar los procesos, reducir los tiempos de espera y brindar más alternativas a los usuarios.

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La normativa establece que los establecimientos interesados deberán cumplir con exigencias técnicas específicas, contar con equipamiento homologado y respetar los estándares fijados por las autoridades competentes. Con esta apertura del sistema, el Gobierno apuesta a fomentar la competencia, modernizar el servicio y fortalecer los controles de seguridad vial en todo el país.

Qué requisitos debe cumplir un taller para funcionar como centro de VTV

Para convertirse en un centro habilitado para realizar la VTV o la RTO, los talleres mecánicos, concesionarias e importadores deberán inscribirse en el nuevo Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos creado por la Resolución 32/2026. Entre los requisitos administrativos figuran la acreditación de la situación fiscal regular, las habilitaciones municipales correspondientes y la presentación de seguros de responsabilidad civil vigentes que respalden la actividad.

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Además, la normativa exige una infraestructura adecuada para llevar adelante las inspecciones técnicas. Los establecimientos deberán contar con fosas o elevadores y equipamiento homologado, como frenómetros, opacímetros, analizadores de gases y alineadores al paso, entre otros dispositivos de control. A su vez, el personal encargado de las revisiones tendrá que acreditar capacitación técnica específica para garantizar que cada verificación cumpla con los estándares de seguridad y calidad exigidos por la legislación nacional.

Cómo hacer la VTV en el taller mecánico

Para realizar la VTV en un taller mecánico habilitado, el conductor deberá comprobar previamente que el establecimiento figure en el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. Luego, tendrá que gestionar un turno y presentarse con la documentación obligatoria del rodado, como la cédula correspondiente y el DNI. Durante la inspección, personal técnico calificado revisará aspectos fundamentales del vehículo, entre ellos el sistema de frenos, la dirección, las luces y los niveles de emisiones contaminantes, utilizando equipamiento homologado. Si la unidad supera satisfactoriamente todos los controles exigidos por la normativa, el taller quedará facultado para emitir la oblea y el certificado de aprobación con validez oficial.

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