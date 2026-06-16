Cuáles son los requisitos para los talleres mecánicos que quieran funcionar como centro para la VTV en 2026 El sistema busca simplificar los procesos administrativos y facilitar el acceso desde cualquier punto del país, sin necesidad de realizar gestiones presenciales. Por Agregar C5N en









La medida se formalizó con el Decreto 139/2026, firmado por Javier Milei y Luis Caputo. Gobierno de Buenos Aires

La nueva VTV podrá realizarse en talleres y concesionarias habilitadas.

Los centros deberán inscribirse en un registro nacional.

Será obligatorio contar con equipamiento y personal especializado.

Si el vehículo aprueba la inspección, recibirá la oblea y el certificado oficial. El Gobierno nacional puso en marcha una profunda reforma del sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) y Revisión Técnica Obligatoria (RTO) con la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. La medida, oficializada mediante la Resolución 32/2026, busca descentralizar los controles vehiculares y ampliar la oferta de centros habilitados para realizar las inspecciones obligatorias.

A partir de este nuevo esquema, los conductores ya no dependerán exclusivamente de las tradicionales plantas verificadoras, ya que podrán efectuar el trámite en talleres mecánicos, concesionarias e importadores que se encuentren debidamente inscriptos y autorizados por el registro nacional. El objetivo es agilizar los procesos, reducir los tiempos de espera y brindar más alternativas a los usuarios.

vtv-verificacion-tecnica-vehicular La normativa establece que los establecimientos interesados deberán cumplir con exigencias técnicas específicas, contar con equipamiento homologado y respetar los estándares fijados por las autoridades competentes. Con esta apertura del sistema, el Gobierno apuesta a fomentar la competencia, modernizar el servicio y fortalecer los controles de seguridad vial en todo el país.

Qué requisitos debe cumplir un taller para funcionar como centro de VTV Para convertirse en un centro habilitado para realizar la VTV o la RTO, los talleres mecánicos, concesionarias e importadores deberán inscribirse en el nuevo Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos creado por la Resolución 32/2026. Entre los requisitos administrativos figuran la acreditación de la situación fiscal regular, las habilitaciones municipales correspondientes y la presentación de seguros de responsabilidad civil vigentes que respalden la actividad.

vtvvv Además, la normativa exige una infraestructura adecuada para llevar adelante las inspecciones técnicas. Los establecimientos deberán contar con fosas o elevadores y equipamiento homologado, como frenómetros, opacímetros, analizadores de gases y alineadores al paso, entre otros dispositivos de control. A su vez, el personal encargado de las revisiones tendrá que acreditar capacitación técnica específica para garantizar que cada verificación cumpla con los estándares de seguridad y calidad exigidos por la legislación nacional.