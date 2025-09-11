11 de septiembre de 2025 Inicio
Misterio en Neuquén: aparecieron juguetes sexuales junto a un puente

Un abundante lote de consoladores con origen incierto fue encontrado en un pastizal cercano a la estructura que une a la capital provincial con la ciudad de Cipolletti y despertó la curiosidad de los habitantes del Alto Valle del Río Negro.

Un insólito hallazgo sorprendió en los últimos días a los habitantes del Alto Valle del Río Negro y acaparó todas las conversaciones: una notable cantidad de juguetes sexuales aparecieron en las inmediaciones de uno de los puentes que une a las ciudades de Neuquén y Cipolletti y su origen es un misterio.

La imagen se viralizó rápidamente a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, sin que se llegara a la respuesta sobre su procedencia. La surtida variedad de penes de plástico estaba tirada, suelta sobre el pastizal, sin embalajes a la vista y con algunos daños, tal vez producto de la intemperie.

Una de las hipótesis, más racional y tal vez la más probable, apunta a que se trate de descarte masivo de algún comercio erótico que cerró o quizá renovó su stock de consoladores. Sin embargo, los medios de la zona no lograron confirmarlo con ningún emprendimiento. Tampoco parece ser un robo, pero sí hubo quien sugirió que podría provenir de un hotel alojamiento, que decidió deshacerse de parte de sus ammenities sexuales.

Los juguetes sexuales hallados en Neuquén

El curioso cargamento de consoladores fue encontrado en un pastizal junto al tercer puente que une Neuquén con Cipoletti, en un desorden que parece dar cuenta de la intención de descartarlos, pero no de ocultarlos.

juguetes sexuales descartados ruta Mendoza septiembre 2025
