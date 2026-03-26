26 de marzo de 2026 Inicio
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Qué días cae el próximo fin de semana largo en Argentina: será en el inicio de abril 2026

Este fenómeno del calendario se presenta en 2026 con una estructura que invita a revisar el almanaque para no perder de vista cuándo comienza.

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Conocé toda la información sobre los próximos Feriados para saber cuándo será el siguiente descanso extendido

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  • El Jueves Santo suele ser día no laborable (opcional), pero este año será feriado nacional para todos.

  • Este año, el jueves 2 de abril coinciden el Día de las Malvinas y el Jueves Santo. Como el 2 de abril es un feriado inamovible, "manda" sobre el carácter de la jornada.

  • El esquema, entonces, queda formado por jueves, viernes, sábado y domingo consecutivos.

  • Se espera una gran movilidad en las rutas hacia los destinos clásicos de otoño.

El calendario nacional de 2026 ha generado una expectativa particular sobre el inicio del cuarto mes del año. La disposición de las jornadas no laborables y los feriados inamovibles ha configurado un esquema que permite proyectar un descanso extendido, ideal para quienes buscan realizar una escapada de corta distancia.

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Para este inicio de abril, la combinación de conmemoraciones patrias con celebraciones de carácter religioso ha dado lugar a una secuencia de días que, para muchos, se transformará en un fin de semana extralargo. Sin embargo, la gran incógnita para la organización reside en confirmar si existe algún "puente" turístico.

Cómo caen los feriados y el fin de semana largo de abril 2026

Feriados

Este año ocurre una coincidencia poco frecuente: el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, cae exactamente el mismo día que el Jueves Santo.

Esta superposición de fechas modifica la dinámica habitual de la Semana Santa en Argentina. Normalmente, el Jueves Santo es considerado un "día no laborable", lo que deja en manos del empleador la decisión de otorgar el asueto o no. Pero, al coincidir con el aniversario de la Guerra de Malvinas (que es un feriado nacional inamovible), la jornada adquiere automáticamente el carácter de feriado obligatorio para todos los sectores.

El resultado es un esquema de descanso mucho más sólido y previsible, donde tanto el jueves como el viernes (Viernes Santo) se consolidan como feriados nacionales, extendiendo el receso de manera ininterrumpida hasta el domingo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
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