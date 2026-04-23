Qué costo tiene sacar la licencia de conducir en Buenos Aires en mayo 2026

El trámite incluye evaluaciones y la presentación de documentación que certifica la aptitud para manejar.

L a licencia de conducir es un documento obligatorio para circular en Argentina y su tramitación implica cumplir con una serie de requisitos administrativos, médicos y técnicos. En la provincia de Buenos Aires, este proceso se gestiona a través de los municipios, lo que influye en los costos finales.

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Cada jurisdicción define ciertos valores, aunque existen aranceles comunes que deben abonar todas las personas que lo soliciten. Además del pago, el trámite incluye evaluaciones y la presentación de documentación que certifica la aptitud para manejar.

Con estas condiciones, quienes necesiten obtener o renovar el registro deben considerar tanto los montos establecidos como los pasos obligatorios del proceso.

El costo del trámite se compone de distintos conceptos que se abonan previamente. Para gestiones como la obtención inicial, renovación o reemplazo, el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) t iene un valor de $3.520, mientras que el Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CEPAT) cuesta $2.227,50. A estos importes se suma la tasa municipal, cuyo monto varía según el distrito donde se realice la gestión.

En el caso de duplicados, triplicados o trámites posteriores, los valores cambian. El CENAT llega a $5.940, mientras que el CEPAT mantiene el mismo costo de $2.227,50. Nuevamente, la tasa local dependerá del municipio en donde se realice el trámite.

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Es importante tener en cuenta que estos pagos no garantizan la obtención del registro, sino que habilitan al solicitante a iniciar el proceso de evaluación. Para completar el trámite, se deben aprobar exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos, además de cumplir con los requisitos establecidos, como presentar DNI vigente, no tener deudas por infracciones y acreditar conocimientos de educación vial.

Además, el trámite puede variar según la situación del conductor, ya sea para obtener la licencia por primera vez, renovarla, ampliarla o reemplazarla por cambios en los datos personales, lo que puede implicar requisitos adicionales según cada caso.