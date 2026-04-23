23 de abril de 2026 Inicio
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Qué costo tiene sacar la licencia de conducir en Buenos Aires en mayo 2026

Los valores incluyen certificados obligatorios y cargos locales. El proceso también exige evaluaciones y documentación específica.

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El trámite incluye evaluaciones y la presentación de documentación que certifica la aptitud para manejar.

El trámite incluye evaluaciones y la presentación de documentación que certifica la aptitud para manejar.

  • El trámite para obtener o renovar el registro incluye costos fijos y una tasa que varía según el municipio.
  • Los certificados nacionales y provinciales son obligatorios y deben abonarse antes de iniciar la gestión.
  • Existen diferentes tipos de trámites, como original, renovación, duplicado o ampliación de categorías.
  • El proceso también exige cumplir requisitos, aprobar exámenes y no registrar deudas vinculadas al tránsito.

La licencia de conducir es un documento obligatorio para circular en Argentina y su tramitación implica cumplir con una serie de requisitos administrativos, médicos y técnicos. En la provincia de Buenos Aires, este proceso se gestiona a través de los municipios, lo que influye en los costos finales.

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Cada jurisdicción define ciertos valores, aunque existen aranceles comunes que deben abonar todas las personas que lo soliciten. Además del pago, el trámite incluye evaluaciones y la presentación de documentación que certifica la aptitud para manejar.

Con estas condiciones, quienes necesiten obtener o renovar el registro deben considerar tanto los montos establecidos como los pasos obligatorios del proceso.

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Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Buenos Aires en mayo 2026

El costo del trámite se compone de distintos conceptos que se abonan previamente. Para gestiones como la obtención inicial, renovación o reemplazo, el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) tiene un valor de $3.520, mientras que el Certificado Provincial de Antecedentes de Tránsito (CEPAT) cuesta $2.227,50. A estos importes se suma la tasa municipal, cuyo monto varía según el distrito donde se realice la gestión.

En el caso de duplicados, triplicados o trámites posteriores, los valores cambian. El CENAT llega a $5.940, mientras que el CEPAT mantiene el mismo costo de $2.227,50. Nuevamente, la tasa local dependerá del municipio en donde se realice el trámite.

Licencia conducir

Es importante tener en cuenta que estos pagos no garantizan la obtención del registro, sino que habilitan al solicitante a iniciar el proceso de evaluación. Para completar el trámite, se deben aprobar exámenes psicofísicos, teóricos y prácticos, además de cumplir con los requisitos establecidos, como presentar DNI vigente, no tener deudas por infracciones y acreditar conocimientos de educación vial.

Además, el trámite puede variar según la situación del conductor, ya sea para obtener la licencia por primera vez, renovarla, ampliarla o reemplazarla por cambios en los datos personales, lo que puede implicar requisitos adicionales según cada caso.

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