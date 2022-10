¿Qué comemos los argentinos?: muchas harinas, exceso de carne y lácteos

En líneas generales, los productos más elegidos son los lácteos y sus derivados, verduras, carne vacuna, panificados y en menor medida pescado, semillas, frutas secas. Cabe señalar que el consumo diario difiere al semanal.

En relación a la dieta la mayoría, la mayoría de argentinos no realiza ningún régimen mientras que una pequeña minoría sí lo hace. El registro de personas que se considera vegetariano y vegano es menor. Quienes están predispuestos a cambiar la carne por verdura son los jóvenes desde 14 a 24 años.

Alimentos

Entre los resultados surge que de manera semanal el consumo de lácteos y verduras es muy alto representando el 90% y 89% respectivamente. En la lista continúan en menor medida huevos (87%), fideos, pastas (84%) y carne/pollo (83%). También es alto el consumo de galletas y panificados (79%) y le sigue la carne vacuna (76%) y frutas (74,6).

En tanto, otros tipos de alimentos empaquetados junto a legumbres (52%), cereales (51%), carne porcina (46%) y frutas secas (42%) es mucho más bajo, aunque significativo. Sin embargo, es notablemente más bajo el consumo de semillas (28%) y pescado (19%)

consumo semanal.png

En cuanto al consumo diario, presenta notables cambios con el consumo semanal en términos de frecuencia, pero igual, lácteos y derivados (61%) y verduras (59%) encabezan el ranking, y continuan galletitas, panificados, frutas y huevos.

Bebidas

Un 57,2% de los y las argentinas manifestó la ingesta de agua como principal bebida. Mientras que la segunda se trata de infusiones, tés y cafés (42,3%). Las restantes son gaseosas (21,8%), aguas saborizadas (17%) y leche (14,2%)

Un dato curioso es que hay más consumo de vino (11,4%) que de cerveza (7,4%)

Dietas

Los y las argentinas no realizan ninguna dieta y es muy variado el modo en que se come, sea a diario, semanalmente o los fines de semana (90%). En cambio solo un 9,2% manifestó seguir una dieta.

La gran mayoría (71%) describe su estilo actual de alimentación como omnívoro, es decir, consume carne con frecuencia (carne bovina, carne de cerdo, carne de pollo o de pavo).

dieta.png

El 25% tiene un estilo flexitariano lo que implica que consume carne de vez en cuando, pero está intentando reducir su consumo en el futuro.

El 1% de la población no consume carnes, huevos, productos lácteos y cualquier otro alimento basado en proteínas animales, mientras que el 3% se define como vegetariano (no come carne de ningún tipo, pero sí huevos y productos lácteos)

¿Dónde se come?

La encuesta reveló que se come en casi 90% en casa, mientras que el porcentaje restante lo hace en el trabajo.

Para el 95% de los encuestados la preparación más habitual de los alimentos que consume es la cocción en casa, la que se prioriza frente a alimentos precocinados (pizzas, congelados listos para usar), preparados o cocinados fuera de casa (delivery) o que no necesitan ser cocinados.

Elección de los alimentos

Algunos factores motivan la selección de los alimentos de manera significativa, tal el caso de que los alimentos sean agradables en sabor, olor y textura (91%) y que sean de buena calidad (86%).

Respecto a las carnes, se consume mas de vaca que de pollo. Esto habla de la cantidad, no de la frecuencia , el pollo se consumo con más frecuencia diaria.

Opiniones

"Aunque se maten animales para comer, ello no afecta hoy su consumo de carne para la mayoría": un 71% está de acuerdo, aunque en muy desacuerdo (17%) están en mayor porcentaje los jóvenes entre 15 y 24 años.

alimentos .png

"Sin carne no hay paraíso, especialmente para los varones": la diferencia marcada en el apoyo a esta afirmación conforme el género es de un 80% en varones frente al 58% de mujeres.

"Reemplazarían a la carne por vegetales, motivados por sabor, equivalencia calórica o precios": un tercio de quienes respondieron no reemplazaría a la carne por vegetales incluso si hubiera tenido la oportunidad de probar dietas a base de plantas o productos vegetales que podrían reemplazar a la carne convencional.

En cambio los jóvenes entre 15 y 24 años parecen los más dispuestos a reemplazar la carne por vegetales ya que sostienen esta afirmación solo en un 12%.