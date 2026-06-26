26 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Así es la calle Balcarce de Salta, el paseo ideal para disfrutar de las peñas y los boliches

El Norte argentino también tiene vida nocturna que vale la pena explorar: este recorrido emblemático está entre los más concurridos y activos.

Por
Si viajás a Salta tenés que sumar el recorrido por la calle Balcarce. 

Si viajás a Salta tenés que sumar el recorrido por la calle Balcarce. 

Facebook Visit Salta
  • La calle Balcarce es uno de los principales puntos de encuentro de la vida nocturna de la ciudad de Salta.
  • Peñas folclóricas, restaurantes, bares y boliches concentran gran parte de la actividad turística durante todo el año.
  • Los visitantes pueden disfrutar de música en vivo, gastronomía regional y propuestas para bailar hasta la madrugada.
  • Los domingos, la tradicional feria artesanal suma una alternativa para recorrer durante el día.

Quienes visitan la ciudad de Salta suelen encontrar en la calle Balcarce uno de los lugares más representativos para conocer la cultura local, probar la gastronomía regional y disfrutar de la vida nocturna. Ubicada frente a la estación de trenes, esta arteria se transformó con los años en un paseo elegido tanto por turistas como por vecinos que buscan una salida distinta.

este pueblo de salta esta a 4.000 metros de altura y es un destino sonado para visitar
Te puede interesar:

Este pueblo de Salta está a 4.000 metros de altura y es un destino soñado para visitar

Conocida simplemente como “La Balcarce”, concentra una amplia oferta de peñas folclóricas, bares, restaurantes y boliches que convierten a la zona en uno de los sectores más concurridos de la capital salteña, especialmente durante los fines de semana.

Cómo es la calle Balcarce de Salta y qué podés disfrutar

La actividad se desarrolla a lo largo de unas tres cuadras comprendidas entre las calles Alsina y Ameghino. A medida que cae la noche, el movimiento comienza a crecer y cientos de personas recorren la zona en busca de un lugar para cenar, escuchar música o compartir una salida con amigos.

La propuesta gastronómica incluye platos típicos del norte argentino, donde las empanadas salteñas, las humitas y el locro ocupan un lugar destacado. También abundan los bares que ofrecen cerveza artesanal, vinos de la región y espacios para disfrutar de la noche en un ambiente relajado.

Uno de los principales atractivos son las peñas folclóricas, escenarios donde se presentan tanto artistas consagrados como músicos emergentes. Las sambas y chacareras forman parte de una experiencia que combina música en vivo, baile y tradiciones locales.

Entre las peñas más reconocidas de la zona aparecen La Vieja Estación, ubicada en Balcarce 875; La Cautiva, en Balcarce 892; Nora Julia, en Balcarce 887; y Los Cardones, en Balcarce 885.

Además de la actividad nocturna, la calle Balcarce ofrece una propuesta muy convocante durante los domingos. Entre las 10 y las 22 funciona una feria artesanal que se extiende entre las alturas del 700 y el 900. El paseo tiene artesanos y diseñadores que comercializan de manera directa sus productos, entre ellos objetos de decoración, indumentaria, accesorios, juguetes artesanales, instrumentos musicales, pinturas y esculturas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El destino a una de Buenos Aires para disfrutar de una cabalgata con tu pareja.

Esta estancia es perfecta para una escapada campestre y un fin de semana de relax

Una escapada ideal para los amantes del vino y la gastronomía en Madariaga.

Esta bodega está en el corazón de Madariaga: lugar perfecto para una escapada de fin de semana: cómo llegar

La escapada ideal es este spa termal de La Plata.

Estas termas están a solo una hora de Buenos Aires: una escapada ideal para descansar

El territorio cordobés ofrece una de las mayores ventajas del turismo interno.

Estos lugares están a menos de 2 horas de Córdoba capital y son perfectos para una escapada

La Quebrada de los Cóndores, un punto clave de la provincia de La Rioja.

La Rioja devolverá en Chachos el 50% del gasto en turismo realizado en la provincia

La escapada campera ideal cerca de CABA para hacer el próximo fin de semana libre. 

Tradición gaucha y postales europeas: este pueblo cerca de Buenos Aires es perfecto para una escapada

Rating Cero

Una nueva polémica tiene como protagonista a la artist en Gran Hermano.

Escándalo en Gran Hermano: Andrea del Boca acusó a una participante de querer pegarle

Pestañela encendió las redes con una foto muy picante.

Daniela Celis hizo topless y dejó un mensaje picante para los hombres

Flor Peña quedó en el centro de la polémica por sus dichos en Luzu TV.

Ángel de Brito reveló la intimidad de Flor Peña a días del escándalo que vivió en Luzu TV

Tenía 34 años. 

Desconsuelo en el cine: murió un reconocido animador tras ser atropellado por un tren

Se separaron en pleno embarazo.

Un reconocido influencer se separó de su pareja en pleno embarazo y fue cuestionado en redes sociales

La placa definitiva quedó conformada por cinco participantes.

Cómo quedó la placa definitiva de Gran Hermano: salvaron a cuatro participantes

últimas noticias

Una nueva polémica tiene como protagonista a la artist en Gran Hermano.

Escándalo en Gran Hermano: Andrea del Boca acusó a una participante de querer pegarle

Hace 16 minutos
play

Tensión y corte en Puente Pueyrredón: la Policía, cara a cara con los manifestantes

Hace 21 minutos
Pestañela encendió las redes con una foto muy picante.

Daniela Celis hizo topless y dejó un mensaje picante para los hombres

Hace 21 minutos
Flor Peña quedó en el centro de la polémica por sus dichos en Luzu TV.

Ángel de Brito reveló la intimidad de Flor Peña a días del escándalo que vivió en Luzu TV

Hace 23 minutos
Crece la mora de los argentinos. 

Plazos hasta 120 meses y tasa especial: cómo acceder al nuevo plan del Banco Nación para regularizar deudas familiares

Hace 30 minutos