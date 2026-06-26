Así es la calle Balcarce de Salta, el paseo ideal para disfrutar de las peñas y los boliches El Norte argentino también tiene vida nocturna que vale la pena explorar: este recorrido emblemático está entre los más concurridos y activos. Por Agregar C5N en









Si viajás a Salta tenés que sumar el recorrido por la calle Balcarce. Facebook Visit Salta

La calle Balcarce es uno de los principales puntos de encuentro de la vida nocturna de la ciudad de Salta. Peñas folclóricas, restaurantes, bares y boliches concentran gran parte de la actividad turística durante todo el año. Los visitantes pueden disfrutar de música en vivo, gastronomía regional y propuestas para bailar hasta la madrugada. Los domingos, la tradicional feria artesanal suma una alternativa para recorrer durante el día. Quienes visitan la ciudad de Salta suelen encontrar en la calle Balcarce uno de los lugares más representativos para conocer la cultura local, probar la gastronomía regional y disfrutar de la vida nocturna. Ubicada frente a la estación de trenes, esta arteria se transformó con los años en un paseo elegido tanto por turistas como por vecinos que buscan una salida distinta.

Facebook Calle Balcarce SALTA Conocida simplemente como “La Balcarce”, concentra una amplia oferta de peñas folclóricas, bares, restaurantes y boliches que convierten a la zona en uno de los sectores más concurridos de la capital salteña, especialmente durante los fines de semana.

Cómo es la calle Balcarce de Salta y qué podés disfrutar La actividad se desarrolla a lo largo de unas tres cuadras comprendidas entre las calles Alsina y Ameghino. A medida que cae la noche, el movimiento comienza a crecer y cientos de personas recorren la zona en busca de un lugar para cenar, escuchar música o compartir una salida con amigos.

La propuesta gastronómica incluye platos típicos del norte argentino, donde las empanadas salteñas, las humitas y el locro ocupan un lugar destacado. También abundan los bares que ofrecen cerveza artesanal, vinos de la región y espacios para disfrutar de la noche en un ambiente relajado.

Uno de los principales atractivos son las peñas folclóricas, escenarios donde se presentan tanto artistas consagrados como músicos emergentes. Las sambas y chacareras forman parte de una experiencia que combina música en vivo, baile y tradiciones locales.

Tripadvisor Entre las peñas más reconocidas de la zona aparecen La Vieja Estación, ubicada en Balcarce 875; La Cautiva, en Balcarce 892; Nora Julia, en Balcarce 887; y Los Cardones, en Balcarce 885. Además de la actividad nocturna, la calle Balcarce ofrece una propuesta muy convocante durante los domingos. Entre las 10 y las 22 funciona una feria artesanal que se extiende entre las alturas del 700 y el 900. El paseo tiene artesanos y diseñadores que comercializan de manera directa sus productos, entre ellos objetos de decoración, indumentaria, accesorios, juguetes artesanales, instrumentos musicales, pinturas y esculturas. Instagram @feriabalcarce.salta