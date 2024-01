Qué celular conviene comprar en Argentina en el 2024 según la inteligencia artificial.

En primer lugar en fundamental dejar en claro que a la hora de comprar un celular se debe tener en cuenta el tamaño, la resolución de la pantalla, la calidad de la cámara, el procesador y la batería. Esta aclaración para muchos puede resultar obvia, sin embargo, para otros no tanto y buscan alguna recomendación teniendo en cuenta que se trata de un desembolso económico muy importante y no será para ellos nada agradable realizar una compra de un dispositivo que no cumple las expectativas del usuario.