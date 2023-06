Pronóstico del tiempo en CABA: clima del viernes 16 de junio

Por la mañana no se descarta la presencia de algunas neblinas que impedirán la normal visibilidad. En horas de la tarde, la máxima ascenderá hasta los 16°, manteniendo un cielo nublado. Durante la noche el cielo continuará mayormente nublado, con una temperatura de 13°.

La visibilidad estará algo difícil durante la mañana, aunque mejorará con el correr de las horas. En tanto, la humedad promedio será del 85%. Los vientos soplarán desde direcciones variables durante todo el día.

Pronóstico extendido en CABA

Para el fin de semana largo se vienen días mayormente templados, con cielo cubierto y marcas máximas que no superarán los 17°. No obstante, no se avizora la probabilidad de precipitaciones..